После встречи главы Офиса президента Украины Андрея Ермака с народными депутатами, которые выступили против переговоров с террористами на Донбассе, причины конфликта не исчерпались. Сами переговоры проходили очень напряженно.

Как пишет "Украинская правда", инициатива о прямых переговорах с ОРДЛО не отвергнута и находится на стадии согласования в Трехсторонней контактной группе.

Андрей Ермак pravda.com.ua

По словам одного из участников встречи, переговоры проходили в напряженной атмосфере и на повышенных тонах.

"Ермак переходил на личности, наехал на нескольких депутатов. На Потураева, на Ткаченко, на Лизу Ясько, когда она взяла слово. Ермак кричал, что это не его „зрада“, а просто их политические амбиции", — подчеркнул собеседник УП.

Источник отметил, что Ермак "напрягся, потому что он подумал, что это наезд на него лично". "Но это не так. Мы в своем заявлении сказали, что есть большие риски. И они действительно есть. И об этом мы сказали Ермаку на встрече", — добавил другой депутат от "Слуги", который встречался с главой ОП.

Издание отмечает, что хоть визуально конфликт и исчерпан, но причины его возникновения никуда не делись: "Минские инициативы Ермака не отвергнуты, они находятся на стадии согласования в Трехсторонний группе. Их корректировка, в духе позиции части фракции, выглядит маловероятной".

По мнению УП, фракция Слуги народа продолжает переживать тихий период полураспада, в президентской силе все четче выделяются "клубы по интересам", держать которые в рамках единой фракции будет все труднее.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что депутаты, которые выступали против создания консультативного совета в ТКГ с участием представителей ОРДЛО, изменили свое мнение по этому поводу после встречи с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" опубликовали совместное заявление, в котором отметили невозможность подачи воды в оккупированный Россией Крым, а также по созданию так называемого консультативного органа по ОРДЛО.

Сначала под заявлением подписалось около 10 нардепов, но потом это вызвало широкий резонанс и под ним подписались уже 40 человек.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак встретился с нардепами от "Слуги народа", которые выступили против называемого консультативного органа по ОРДЛО.

Вскоре народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала, как закончилась закрытая встреча главы ОП Андрея Ермака с политиками.

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