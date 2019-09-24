Вспомните Кучму и Марчука: Кириленко тонко намекнул на увольнение Гончарука

Украинский политик и бывший вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко назвал видеоблоги премьера Алексея Гончарука "созданием собственного имиджа", что якобы может закончиться его увольнением.

На своей странице в Twitter он напомнил, что в 1996 году президент Леонид Кучма уволил тогдашнего премьера Евгения Марчука за создание собственного политического имиджа.

Кириленко отметил, что сейчас, как и в 1996 году, парламент – не место для дискуссий.

Вячеслав Кириленко и Алексей Гончарук

"Посмотрел я видеоблог премьера Гончарука и вспомнил, как когда-то Кучма уволил премьера Марчука с формулировкой "за создание собственного политического имиджа". А что, тогда вся власть была в руках у президента, и сейчас также. А парламент, как и тогда, уже не место для дискуссий. Демократия", – написал Кириленко.

Подивився я відеоблог прем`єра Гончарука і згадав,як колись Кучма звільнив прем`єра Марчука з формулюванням "за створення власного політичного іміджу". А що,тоді вся влада була в руках у президента і зараз так само. А парламент, як і тоді, УЖЕ не місце для дискусій. Демократія) — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 23 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастра.

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