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24 сентября • обновлено в 17:17
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Вспомните Кучму и Марчука: Кириленко тонко намекнул на увольнение Гончарука

3.7т Читать материал на украинском

Украинский политик и бывший вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам Вячеслав Кириленко назвал видеоблоги премьера Алексея Гончарука "созданием собственного имиджа", что якобы может закончиться его увольнением.

На своей странице в Twitter он напомнил, что в 1996 году президент Леонид Кучма уволил тогдашнего премьера Евгения Марчука за создание собственного политического имиджа.

Кириленко отметил, что сейчас, как и в 1996 году, парламент – не место для дискуссий.

Вячеслав Кириленко и Алексей Гончарук

Вячеслав Кириленко и Алексей Гончарук

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"Посмотрел я видеоблог премьера Гончарука и вспомнил, как когда-то Кучма уволил премьера Марчука с формулировкой "за создание собственного политического имиджа". А что, тогда вся власть была в руках у президента, и сейчас также. А парламент, как и тогда, уже не место для дискуссий. Демократия", – написал Кириленко.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал увольнение руководства Государственной службы Украины по геодезии, картографии и кадастра.

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Персоны
Алексей Гончарук Вячеслав Кириленко
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