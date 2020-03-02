СМИ ошиблись и Гончарук победит?

Уйдет ли премьер-министр Алексей Гончарук в отставку? Многие украинские СМИ уже написали, мол, уйдет.

Кто-то пишет о 99% вероятности. А некоторые журналисты уже сватают ему преемников. Сергей Тигипко, Валерий Хорошковский, Денис Шмигаль... Уверен, список при большом желании можно продолжить.

Но только вот отставка самого Гончарука дело еще не решенное. Поэтому никаких 99% нет, а премьер-министр может вполне остаться на своей должности. Причин сразу несколько.

Первая. Он должен уйти по своему желанию. Написать лично заявление об отставке и лишь после этого его могут убрать. Как известно – каждому Кабмину на год дается иммунитет, и срок правительства Гончарука закончится лишь в сентябре 2020 года. Убрать Гончарука нельзя, а вот конкретных министров можно.

Исходя из крайнего брифинга премьера, заявление он не писал и пока вроде как не планирует. Идут торги как в самом Офисе президента, так и с руководством "Слуги народа" в Верховной Раде.

Вторая. Буквально на днях я уже писал, что в премьериаде не все так просто. И собрать голоса "слуг народа" уже не так легко. Придется договариваться с другими фракциями и группами. Ведь внутри монобольшинства премьер-министр может собрать пару десятков людей, которые могу воздержаться при голосовании (группа BRDO + так называемые "соросята).

Промежуточное решение будет принято уже во вторник, 3 марта. Ожидается, что на закрытой встрече СН фракция определиться как голосовать за Кабмин. Поэтому шансы у Гончарука остаются.

Третья. Нет яркого кандидата на замену, который бы устраивал всех. Обсуждают всерьез 3 кандидатуры.

Сергей Тигипко – человек с большим опытом с одной стороны. С другой – подпадает под закон о люстрации (правда, уже 3 марта Конституционный Суд может отменить решение), а также отнюдь не является "новым лицом". В украинской политике он фактически с объявления Независимости в 1991 году.

Валерий Хорошковский – также человек с опытом. Но как и в случае с Тигипко имеет противоречивый бэкграунд. В политике еще с начала 90-х, при президенте Викторе Януковиче был министром финансов. Ранее работал в руководстве Службы безопасности, Государственной таможенной службе, а также Совете нацбезопасности и обороны.

И еще важная деталь. Не уверен, что собрать голоса под Тигипко и Хорошковского будет простой задачей для Офиса президента. Все же опыт работы при "регионалах" даст о себе знать.

Денис Шмигаль – возможная компромиссная фигура. Сейчас он является вице-премьер-министром, и можеть быть главой Кабмина сколько угодно с приставкой и.о. Работал на разных должностях, в первую очередь в структуре ДТЭК. Также активно занимался политикой на региональном уровне, работал на разных должностях в Львовской ОГА.

Вот такая ситуация на данном этапе. Как написал выше – промежуточное решение будет принято завтра, после заседания фракции "Слуга народа". Вот там примерно и будет понятно, сколько Зеленский соберет голосов под поддержку кадровых изменений. Если скинуть Гончарука не получится, то не исключены кадровые перестановки в Кабмине.

Как говорят источники СМИ, потеряют должности глава МИДа Вадим Пристайко, глава Минздравоохранения Зоряна Скалецкая и глава Минсоцполитики Юлия Соколовская.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!