"Возможны сюрпризы": озвучены расклады сил перед выборами в Раду

За прохождение в Верховную Раду Украины IX созыва на внеочередных выборах 21 июля будут бороться не пять, а семь основных партий.

Такой прогноз озвучил в эфире ObozTV общественный и политический деятель Андрей Юсов. Он прокомментировал последние данные украинских социологов, которые на данный момент определяют Топ-5 основных политических игроков на выборах.

"Думаю, уже сейчас можно говорить не о пятерке, а о семерке, которая будет соревноваться. И в рамках этой семерки возможно еще перераспределение (голосов. – Ред.). Еще могут быть дополнительные сюрпризы", – отметил Юсов.

Он обратил внимание, что за последнюю неделю в предвыборных раскладах произошли довольно заметные изменения.

"Более 2% потеряла партия "Слуга народа". Скорее всего, они сохранят первенство. Но 45% – это уже не 47,5%", – подчеркнул политик.

Юсов не исключил, что потеря рейтинга партией президента может быть тенденцией.

"Те же социологи нам показывают, что избиратели Зеленского ожидают и быстрого прекращения войны, и быстрого снижения тарифов. Мы понимаем, что ни того, ни другого в ближайшее время быстро не произойдет. Поэтому вполне возможна волна разочарования. И медовый месяц может закончиться", – предположил он.

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По его мнению, в ближайшие недели "жарко будет не только на улице, но и в электоральных полях".

"Но само по себе обновление и новые лица – это не гарантия качества. Действующий состав Верховной Рады – это на 70% новые депутаты, которые до этого не были депутатами парламента. Но мы видим, что претензий к ним достаточно. И рейтинг недоверия к Верховной Раде сейчас зашкаливает. А рейтинг доверия совсем небольшой, около 4%", – предостерег Юсов.

OBOZREVATEL напоминает, что 25 июня появились свежие данные опроса, проведенного центром "Социальный мониторинг" и Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко за 13-21 июня 2019 года.

Согласно этим данным, 5-процентный барьер преодолевают пять партий: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - за жизнь", "Европейская солидарность", "Батьківщина" и "Голос". Максимально близко к 5% подобрались партии "Гражданская позиция" и "Сила и честь".

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