Война закончится: раскрыт важный нюанс о переговорах Зеленского с Путиным

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что тон переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина дает надежду на то, что военный конфликт на Донбассе завершится.

Свое мнение Богдан озвучил в интервью ВВС-Украина. При этом на уточняющий вопрос, когда это может произойти, глава ОП ответил: "когда на это придет время".

"То, что я знаю – было три телефонных разговора, суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта", – сказал Богдан.

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому во время выступлений.

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