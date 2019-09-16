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16 сентября • обновлено в 14:09
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Война закончится: раскрыт важный нюанс о переговорах Зеленского с Путиным

3.5т Читать материал на украинском

Глава Офиса президента Андрей Богдан считает, что тон переговоров президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина дает надежду на то, что военный конфликт на Донбассе завершится.

Свое мнение Богдан озвучил в интервью ВВС-Украина. При этом на уточняющий вопрос, когда это может произойти, глава ОП ответил: "когда на это придет время".

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"То, что я знаю – было три телефонных разговора, суть и интонация этих разговоров дают мне надежду на завершение военного конфликта", – сказал Богдан.

Зеленский и Путин

Зеленский и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому во время выступлений.

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Тема
Война на Донбассе
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин Андрей Богдан
Место
Украина
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
пора бомбить москву и окупантов
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филипп филипыч
филипп филипыч
петя не смог закончить войну. путен не давал. у зе потихоньку начинаются сдвиги в этом деле. путен идёт на встречу. вопрос: так кто виноват что война при пете началась и не закончилась?))
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