Война в Сирии: экономист назвал выгоду Украины

Боевые действия в Сирии отвлекают значительную часть средств России для поддержания режима Башара Асада и тем самым предотвращают превращение Украины в горячую точку противостояния Москвы и Вашингтона.

Такое предположение в эфире ObozTV выразил экономический эксперт Виталий Кузьмин.

"Существует мнение, что сегодня происходит противостояние между США и Россией, а Сирия может стать определенным полигоном. Альтернативным полигоном этого противостояния может стать Украина. Честно говоря, пускай это противостояние происходит на территории Сирии, чем оно произойдет на территории Украины", - отметил он.

По его словам, в Кремле прекрасно понимают, что к прямому столкновению с Вашингтоном не готовы.

"Как только они услышали, что США с союзниками нанесут удар, они вывели свои корабли и отозвали войска. Они не хотят прямого противостояния и пока идет просто игра слов", - добавил эксперт.

При этом Кузьмин подчеркнул, что и США, и Россия также извлекают и экономическую выгоду от участия в сирийском конфликте.

"Война, это всегда развитие экономики. И экономика США, и экономика России будет расти, если они будут воевать на территориях третьих государств, а не своей", - констатировал он.

Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по проблемам национальной безопасности Тарас Жовтенко заявил, что Россия может спровоцировать новую войну на Балканах, если к тому времени потеряет влияние на ситуацию в Сирии или Украине.