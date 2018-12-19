Военная база США в Украине: в России устроили панику 

Российская Федерация отреагирует в случае появления в Украине новой военной базы США.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя информацию источников о том, что украинские власти пытаются убедить США в необходимости создания базы, передают "РИА новости".

"Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность", - сказал он.

U.S. Army

По словам Карасина, перспектива появления в Украине военной базы США "неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта на Донбассе".

"Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США анонсировали масштабную военную помощь Украине: Вашингтон в ближайшие месяцы объявит о начале новых поставок оружия.