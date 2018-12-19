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Военная база США в Украине: в России устроили панику 

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Российская Федерация отреагирует в случае появления в Украине новой военной базы США.

Об этом заявил статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин, комментируя информацию источников о том, что украинские власти пытаются убедить США в необходимости создания базы, передают "РИА новости".

"Мы слышали об этом. Похоже, киевский режим уже не знает, как еще доказать США свою преданность", - сказал он.

Военная база США в Украине: в России устроили панику 

U.S. Army

По словам Карасина, перспектива появления в Украине военной базы США "неизбежно приведет к дальнейшему ухудшению ситуации в области безопасности и крайне негативно скажется на перспективе урегулирования конфликта на Донбассе".

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"Россия со своей стороны вынуждена будет адекватно реагировать", - подчеркнул замглавы МИД РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее США анонсировали масштабную военную помощь Украине: Вашингтон в ближайшие месяцы объявит о начале новых поставок оружия.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Место
Россия
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Паника у тех, кто свою территорию добровольно дает оккупировать иностранной военной базой, делая из этого ещё одну мишень для ЯО.
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Бла-бла-бла от обоср#вшихся! Уже это слышали на счет джавелинов! Озабоченные, подотритесь и молча дышите в тряпочку!
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Воронов Евгений, и шо? Они в Украине! А сколько грозились: "только попробуйте передать джавелины, третья мировая начнется")))
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Инкогнито Назар, джавелины .., прямо все от страха спрятались ... где эти джавелины, на западной границе, на складах, которые американцы охраняют )
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Преданность доказывают подхуйловые пидоры своему альфа-козлу в ордынской расее где ханские порядки зана хуйло, а демократию чешские страны конституции которых писались практически в одно время сотрудничают, этот уровень взаимоотношений свинособакам улуса орды москвы остаётся недоступным:)
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2 из 4 ответов | показать все
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
минин евген, Как свiдоме бидло начинали шпилить ляхи, австрияки, турки, так свiдома отара, гудком вперед в Москву позла...а не в Брюссель...
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минин евген
минин евген
Иваненко Виталий, безродное былло, а ты чьих будешь? у твоего стала истории нет, кацапы никто и зовут их никак; московиты живут по украденной истории Киевской руси. кацапы - никто, язык не словянский, национальная кухня отсутствует, церковь 1948 года. безродное быдло у тебя не весь мозг пропит? ты в состоянии додуматься почему кубанский казачий хор уже 200 лет поёт украінсткою мовою?
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