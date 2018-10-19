''Во всем виновата Украина!'' Журналист разгромил Путина за ложь в прямом эфире

Украинский журналист Роман Цимбалюк обвинил президента России Владимира Путина, который накануне заявил о том, что украинские спецслужбы устраивают теракты на Донбассе, во лжи.

"Во всем виновата Украина и Белый дом, который способствовал нападению России на Украину", - отметил с иронией украинец на своем Youtube-канале.

По его словам, нюанс в том, что людей на оккупированной территории назначает и обнуляет Москва.

"А нам предлагают воспринимать их как сторону переговорного процесса", - подчеркнул Цимбалюк.

Также он напомнил, что Россия обвинила Украину в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Однако Россия почему-то взяла и отправила ФСБ расследовать его убийство", - задался он вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".