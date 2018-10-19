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''Во всем виновата Украина!'' Журналист разгромил Путина за ложь в прямом эфире

13.3тЧитать материал на украинском

Украинский журналист Роман Цимбалюк обвинил президента России Владимира Путина, который накануне заявил о том, что украинские спецслужбы устраивают теракты на Донбассе, во лжи.

"Во всем виновата Украина и Белый дом, который способствовал нападению России на Украину", - отметил с иронией украинец на своем Youtube-канале.

По его словам, нюанс в том, что людей на оккупированной территории назначает и обнуляет Москва.

"А нам предлагают воспринимать их как сторону переговорного процесса", - подчеркнул Цимбалюк.

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Также он напомнил, что Россия обвинила Украину в убийстве главаря "ДНР" Александра Захарченко.

"Однако Россия почему-то взяла и отправила ФСБ расследовать его убийство", - задался он вопросом.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 октября Путин отличился рядом странных заявлений. Он, в частности, умудрился обвинить США в кровавой бойне в Керчи, оправдать аннексию Крыма в 2014 году, а также пригрозить целому миру возмездием за ядерный удар по РФ, назвав россиян "жертвами агрессии".

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Роман ЦимбалюкВладимир Путин
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
-Путин заявил, что Россия не будет наносить превентивный ядерный удар. -Значит, по-прежнему будет применять превентивные отравления.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Судя по словам Путина, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай, а их враги сдохнут, ему речи начал писать Кадыров.
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2
Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А когда это Россия напала на Украину? Разве кто-то объявил войну?
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Бешенство Ватки, как же .а то Россия херакнит по хахлам случайно а объявите будет не случайно
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Бешенство Ватки, а как же, если конечно не терпило.
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