Внеочередные выборы: какие пять партий могут прорваться в Раду

Пять политических партий могут пройти в Верховную Раду Украины на досрочных выборах, запланированных на 21 июля.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 20-24 июня 2019 года.

Лидером электоральных симпатий стала партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 45,3% тех, кто намерен голосовать и определился с симпатиями.

Также 5%-ный проходной барьер преодолевают партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую намерены проголосовать 12,1% определившихся, партия "Голос" (8,4%), "Европейская Солидарность" (7,2%) и "Батьківщина" (7,0%).

Заседание Рады 24 канал

Партию "Сила и честь" готовы поддержать меньше 3,4%, Радикальную партию - 2,5%. Рейтинг других политических сил - менее 2% каждой.

Из двух тысяч опрошенных 65% выразили готовность принять участие в голосовании на досрочных выборах в Раду 21 июля. Еще 19% отметили, что скорее готовы участвовать, 13% - не будут голосовать, 3% - не определились.

Как сообщил OBOZREVATEL, 25 июня Центральная избирательная комиссия завершила регистрацию кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную Раду.

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