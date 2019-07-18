"Полная узурпация власти": украинцев уже скоро могут ждать новые выборы

В партии “Слуга народа” не исключают проведение еще одних досрочных выборов уже этой осенью.

Речь идет о полной перезагрузке власти – смены мэров, депутатов городских и областных советов. Юристы, правда, предостерегают от попытки узурпировать власть буквально за несколько месяцев.

Насколько реален такой сценарий и законен ли – разбирался OBOZREVATEL.

Главное:

В партии "Слуга народа" говорят о возможности провести досрочные местные выборы уже осенью 2019 года. О таком решении заявил "идеолог" политической силы Руслан Стефанчук;

Правда, как показывают настроения в партии – окончательного решения в этом вопросе еще нет. Все зависит от результатов досрочных парламентских выборов;

Юристы предостерегают от такого решения. Во-первых, это может быть попыткой окончательно узурпировать власть. Во-вторых, исходя из нынешнего законодательства – новые депутаты и мэры будут работать менее года, до проведения очередных выборов в октябре 2020-го.

Выборы уже осенью?

Слухи о досрочных местных выборах осенью 2019 года начали ходить сразу же после объявления президентом Владимиром Зеленским досрочных парламентских. Такой политический ход команды главы государства понятен. По разным данным, рейтинг “Слуги народа” колеблется от 40 до 50%.

Если и предположить, что к октябрю-ноябрю он может упасть, то все равно это колоссальные показатели. На их волне можно получить внушительное представительство во многих городах Украины.

Как результат – к концу 2019 года в стране пройдет полная смена власти, и президент Владимир Зеленский получит своих представителей не только в парламенте, но и на местном уровне. По данным группы “Рейтинг”, “Слугу народа” поддерживают 47% украинцев, КМИС дает партии еще больше – 52%.

Косвенно о возможности провести досрочные местные выборы заявил и представитель президента в Верховной Раде, кандидат в народные депутаты Руслан Стефанчук.

Агитация за партию "Слуга народа"

"Будет это осуществлено следующей осенью или еще и до этого – мы рассматриваем разные варианты, как наиболее эффективно перезагрузить всю систему, которая касается отношений "власть и человек", – сказал он в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV.

Правда, по крайней мере публично в партии стараются не давать однозначного ответа. Так, глава партии Дмитрий Разумков ранее заявлял, что “Слуга народа” выступает за проведение плановых местных выборов – осенью 2020 года.

А в комментарии OBOZREVATEL Разумков отказался комментировать высказывания коллеги Стефанчука, и посоветовал обратиться за ответом к своему однопартийцу.

Объяснить такие противоречивые заявления из “Слуги народа” можно двумя гипотезами:

Первая – в партии нет единой позиции по досрочным местным выборам. То есть финального решения пока нет. И во многом это логично, ведь пока не прошли внеочередные парламентские выборы, сложно спрогнозировать расстановку сил в парламенте.

Вторая – партийцы такими неоднозначными заявления пытаются “прощупать почву” и определить настроения украинцев, а также политических оппонентов – как и кто отреагирует на попытку перезапустить местную власть уже этой осенью.

К слову, вопрос по досрочным местным выборам прокомментировал и сам Владимир Зеленский: "Рано говорить. Давайте пройдем эти выборы", – ответил президент, сообщает издание Свидок.

При этом он выразил мнение, что многим городам Украины необходима перезагрузка. "Может, это слишком много выборов для людей в такой короткий промежуток времени. А может, и нормально. Решим после выборов", – ответил Зеленский.

Юристы комментируют с опаской

В законе четко прописано – местные выборы проходят в последнее воскресенье октября пятого года работы местных советов. По нынешнему календарю – это 25 октября 2020 года. При этом само решение о выборах принимается Верховной Радой.

Досрочно распустить какой-либо орган местного самоуправления парламент вполне может. Более того, постановления о роспуске регистрируются в Раде регулярно, но даже не выходят на рассмотрение парламента.

К примеру, в сентябре 2017 года нардеп-мажоритарщик Артем Ильюк зарегистрировал постановление о роспуске и проведении досрочных местных выборов в Николаевском городском совете. С того момента документ так и обрабатывается в комитетах Рады и уже никогда не будет принят.

Юристы, опрошенные OBOZREVATEL, утверждают, что у такого сценария есть два варианта:

либо Верховная Рада должна проголосовать решение о досрочных выборах в каждом населенном пункте (что будет очень долго и проблематично);

либо принять отдельный закон для объявления внеочередных выборов. При этом решение должно быть одним из первых для будущего созыва парламента, ведь времени осталось не так много.

“Это больше похоже на желание узурпации власти, чем на народовластие. Теоретически такие выборы возможны в случае принятия нового законодательства о местном самоуправлении. ВРУ не будет же отдельно назначать досрочные выборы в каждом отдельном местном совете”, – пояснил юрист Александр Марусяк.

При этом важно понимать, что исходя из нынешнего законодательства, досрочные местные выборы не отменяют очередные. По словам адвоката компании “Иляшев и партнеры” Романа Марченко, выбранные на досрочных выборах депутаты и мэры проработают менее 8 месяцев, а страна снова уйдет на выборы уже в сентябре 2020 года.

“В любом случае осенью 2020 года должны пройти обязательно очередные местные выборы. Фактически, если мы говорим о возможной дате – 3 ноября, пока пройдут сами выборы, примут присягу новые избранники и начнут работу – мы говорит о декабре, январе. А учитывая, что уже в сентябре начнется новая кампания – это бессмысленная растрата бюджетных денег, выбирать представителей местной власти менее чем на год”, – пояснил адвокат.

Верховная Рада

Внефракционный народный депутат Анна Гопко обращает внимание и на проблемы с досрочными выборами в рамках реформы децентрализации. По ее мнению, до плановых выборов нужно успеть полностью провести процесс объединения в рамках ОТГ, а уже затем и проводить голосование.

"Если же сейчас будут проведены эти незаконные выборы, то мы еще на 5 лет законсервируем и устаревшее районное деление, и различные виды общин – ОТГ с большими полномочиями и бюджетами. Это будет откровенное торпедирования реформы.

Очевидно, что целью таких инициатив является не улучшение состояния самоуправления, а банальный захват власти на местах одной партией, пока она имеет высокий рейтинг. Чтобы узурпировать всю власть в стране – от президента до сельского совета. Это будет означать конец реального самоуправления и возвращения всевластия в Киев, да еще и по сути в руки единой партии, как во времена КПСС. Понятно, что ничего, кроме вреда такой произвол не принесет", – считает Гопко.

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