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ВМС Украины подошли к Крыму: раскрыты подробности военного маневра

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Прохождение украинского поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" через Керченский пролив прошло без происшествий, а корабли направились к месту дислокации в Бердянск.

"Никаких эксцессов и ЧП по время движения судов не было, опасных приближений со стороны российского сопровождения не было. Украинские суда будут направлены в Бердянск для формирования базы военно-морского флота и усиления присутствия украинских ВМС в акватории Азовского моря", – заявил министр обороны Степан Полторак в комментарии изданию "Сегодня".

Министр напомнил, что ранее в Бердянск трейлерами доставили два бронированных катера класса "Гюрза-М" украинского производства.

ВМС Украины подошли к Крыму: раскрыты подробности военного маневра

http://www.mil.gov.ua

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Также проводились переговоры с США относительно предоставления двух бронированных катеров класса "Island" стоимостью $10 млн.

"Это артиллерийские крупные катера класса море-океан, которые должны стать основой военно-морского флота в Азовском море", – отметил Полторак.

ВМС Украины подошли к Крыму: раскрыты подробности военного маневра

http://www.mil.gov.ua

В то же время, по словам министра, вопрос формирования флотилии в Азовском море является проблемным.

"Украина прекратила строительство кораблей на Николаевском судостроительном заводе по неизвестным причинам, отказалась от строительства корвета, хотя это было предусмотрено в госбюджете на этот год. И говорить, что сейчас мы можем за счет новых артиллерийских катеров изменить ситуацию в акватории Азовского моря, то это нереально и невозможно", – отметил он.

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Полторак напомнил, что Россия перебросила в Черное море пять военных кораблей, в том числе ракетные корветы Каспийской флотилии с "Искандерами", и готова направить еще боевые суда, "в этих условиях мы пока не можем противостоять РФ".

ВМС Украины подошли к Крыму: раскрыты подробности военного маневра

http://www.mil.gov.ua

"Очевидно, что для Украины стратегия должна заключаться в укреплении береговой линии обороны, закупке соответствующих подавляющих систем на случай агрессии со стороны России. Также речь может идти о закупке тяжелых минных тральщиков весом около 500 тонн, которые были бы эффективными в Азовской море. Для Украины сейчас является важным установка минных заграждений на случай усиления военной агрессии. Украине необходимо выйти из тупика, который сложился в Азовском море, и есть несколько таких стратегических сценариев, которые проверены другими странами", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября украинские военные корабли подошли к Керченскому проливу и незаконно построенному Крымскому мосту из России в аннексированный Крым. Суда должны сформировать в Бердянске новую военно-морскую базу флота на Азовском море.

Президент Петр Порошенко высоко оценил маневры украинских военных моряков.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Степан Полторак
Место
Украина
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Podyu Roman
Podyu Roman
"Но что-то подсказывает, что катерами дело не ограничится, и потому в Бердянск ушел морской буксир, осадка которого 4,5 метров. По стечению обстоятельств, примерно такую осадку имеют корабли класса фрегат, а мы только недавно слышали мнение Курта Волкера – спецпредставителя Госдепатамента США и Гэвина Уильямсона – министра обороны Великобритании, которые отметили, что в рамках плотных партнерских отношений, они планируют усиления ВМФ Украины до таких кондиций, чтобы тот мог противостоять агрессии РФ. Таким образом, для прохождения фрегатов под Керченским мостом, надо иметь собственные точные измерения, чтобы понимать, как это будет выглядеть. Ну а россияне могут присылать свои поздравления дедушке Вове с тем, как он мощно дал залп в своей резиденции, что система безопасности запустила протокол «газы». Это – тоже надо уметь делать, тем более – с такими хлипкими габаритами, которыми обладает нацлидер." http://defence-line.org/2018/09/podmostnyj-zalp/
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Похоже на выход войск из Крыма с гордо поднятым флагом.)
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