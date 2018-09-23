ВМС Украины подошли к Крыму: раскрыты подробности военного маневра

Прохождение украинского поисково-спасательного судна A500 "Донбасс" и морского буксира A830 "Корец" через Керченский пролив прошло без происшествий, а корабли направились к месту дислокации в Бердянск.

"Никаких эксцессов и ЧП по время движения судов не было, опасных приближений со стороны российского сопровождения не было. Украинские суда будут направлены в Бердянск для формирования базы военно-морского флота и усиления присутствия украинских ВМС в акватории Азовского моря", – заявил министр обороны Степан Полторак в комментарии изданию "Сегодня".

Министр напомнил, что ранее в Бердянск трейлерами доставили два бронированных катера класса "Гюрза-М" украинского производства.

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Также проводились переговоры с США относительно предоставления двух бронированных катеров класса "Island" стоимостью $10 млн.

"Это артиллерийские крупные катера класса море-океан, которые должны стать основой военно-морского флота в Азовском море", – отметил Полторак.

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В то же время, по словам министра, вопрос формирования флотилии в Азовском море является проблемным.

"Украина прекратила строительство кораблей на Николаевском судостроительном заводе по неизвестным причинам, отказалась от строительства корвета, хотя это было предусмотрено в госбюджете на этот год. И говорить, что сейчас мы можем за счет новых артиллерийских катеров изменить ситуацию в акватории Азовского моря, то это нереально и невозможно", – отметил он.

Полторак напомнил, что Россия перебросила в Черное море пять военных кораблей, в том числе ракетные корветы Каспийской флотилии с "Искандерами", и готова направить еще боевые суда, "в этих условиях мы пока не можем противостоять РФ".

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"Очевидно, что для Украины стратегия должна заключаться в укреплении береговой линии обороны, закупке соответствующих подавляющих систем на случай агрессии со стороны России. Также речь может идти о закупке тяжелых минных тральщиков весом около 500 тонн, которые были бы эффективными в Азовской море. Для Украины сейчас является важным установка минных заграждений на случай усиления военной агрессии. Украине необходимо выйти из тупика, который сложился в Азовском море, и есть несколько таких стратегических сценариев, которые проверены другими странами", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 сентября украинские военные корабли подошли к Керченскому проливу и незаконно построенному Крымскому мосту из России в аннексированный Крым. Суда должны сформировать в Бердянске новую военно-морскую базу флота на Азовском море.

Президент Петр Порошенко высоко оценил маневры украинских военных моряков.