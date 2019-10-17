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17 октября • обновлено в 10:29
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Вмешательство в выборы США: дело получило продолжение

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Глава министерства энергетики США Рик Перри говорил о возможном вмешательстве Украины в президентскую кампанию Штатов с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Перри во время телефонного разговора с Джулиани сообщил, что Трамп обеспокоен попытками некоторых лиц из Украины вмешаться в избирательную кампанию.

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Именно это называют причиной, по которой Трамп сомневался в необходимости встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Джулиани не сообщил о каких-либо требованиях США к Украине. Как стало известно, так адвокат пытался заручиться поддержкой Перри, чтобы возобновить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Рик Перри

Рик Перри

Интерфакс

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Персоны
Дональд Трамп Рудольф Джулиани Рик Перри
Место
США
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