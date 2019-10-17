Вмешательство в выборы США: дело получило продолжение

Глава министерства энергетики США Рик Перри говорил о возможном вмешательстве Украины в президентскую кампанию Штатов с адвокатом американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Перри во время телефонного разговора с Джулиани сообщил, что Трамп обеспокоен попытками некоторых лиц из Украины вмешаться в избирательную кампанию.

Именно это называют причиной, по которой Трамп сомневался в необходимости встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. В то же время Джулиани не сообщил о каких-либо требованиях США к Украине. Как стало известно, так адвокат пытался заручиться поддержкой Перри, чтобы возобновить расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Рик Перри Интерфакс

Как сообщал OBOZREVATEL:

Адвокат президента США Рудольф Джулиани планировал приехать с визитом в Киев. Его целью являлось общение с Владимиром Зеленским.

Предметом разговора должно было стать расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы 2016 года и о предполагаемых связях сына вице-президента США Джозефа Байдена с газовой компанией, принадлежащей украинскому олигарху.

Позднее Джулиани заявил, что отменил визит в Украину из-за "врага Дональда Трампа" – народного депутата Сергея Лещенко.

В начале сентября стало известно, что в США начали "широкомасштабное расследование" возможного давления Трампа и его адвоката Джулиани на правительство Украины из-за американских выборов-2020.

Также Джулиани признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

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