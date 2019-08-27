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Владимир Огрызко
Владимир Огрызко
Украинский дипломат Все статьи автора

Не проиграть Путину: совет Зеленскому накануне нормандской встречи

1.3т Читать материал на украинском

В ближайшие недели президент Украины Владимир Зеленский встретится с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите в нормандском формате, - сообщили президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

У кого на руках "козыри"? И как ими воспользуются?

Козыри, как и прежде, остаются на руках Украины и Запада. Я имею в виду санкции. Если эти санкции будут использоваться в полной мере, то Россия изменит позицию. Если они будут оставаться потенциальными и достаточно мягкими, как сейчас, то для Путина это не аргумент.

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К сожалению, эти козыри не используются надлежащим образом, и в данном случае я не слишком большой оптимист. Почему? Давайте вспомним заявления Путина, когда эта информация появилась: "Ему (Зеленскому, - Ред.) нужно выполнить домашнее задание".

Если переводить эту фразу с дипломатического языка на нормальный, это означает следующее: пока Украина не начнет непосредственных контактов с бандитами, до тех пор наша позиция не изменится.

Разве что во время переговоров Путина с Макроном были достигнуты определенные, пока что непубличные договоренности, что он пойдет на какие-то шаги. Возможно, он связал это с какими-то шагами и с нашей стороны.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Апостроф

И тут нужно смотреть, чтобы мы не попали в ситуацию, когда мы будем идти навстречу Путину только потому, что на нас будут давить из Парижа или из Берлина. Мне кажется, нашу позицию надо четко и ясно не только заявлять, но и держать. Иначе мы просто будем выдавать свои поражения за великие победы.

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Все остальное не сработает. Если Россия останется на своих позициях, то позитивных результатов от такой встречи не будет.

Какой максимальной пользы может достичь Украина, если козыри будут использованы? Российские войска уберутся прочь с Донбасса, за ними мгновенно убегут наемники, убийцы, насильники и весь прочий хлам. И там, согласно Минским договоренностям, через определенное время, под наблюдением международных структур состоятся местные выборы, но в рамках украинского законодательства, когда там будут действовать украинские политические партии, когда там будут работать украинские СМИ и так далее.

Вот тогда шанс есть.

Если же вопрос снова сведется к давлению на Украину, значит, шансов нет.

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Эксклюзив Российско-украинский конфликт Минские договоренности Мирные переговоры в Минске
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Украина
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Шансов пока нет, но игру продолжать надо!
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Газ "Дурачёк" над Украиной распыляют каждый день.
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Не перестаю забавляться от шизофрении свидомитов - мания величия в купе с комплексом неполноценномти
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