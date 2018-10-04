Виноват Сталин: в США признали Голодомор геноцидом украинцев

Сенат США единогласно принял резолюцию, которой Голодомор 1932-33 годов признается геноцидом украинского народа.

Этот документ стал первым в истории правовым актом Конгресса США, в котором действия вождя СССР Иосифа Сталина официально рассматриваются как геноцид, сообщает посольство Украины в США.

Так, в постановляющей части включено признание Сенатом выводов Правительственной Комиссии США по Голоду в Украине (от 22 апреля 1988 года) о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годов геноцид против украинцев".

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Резолюция также осуждает многочисленные факты нарушений прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа.

"Высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям, а также содержится призыв к распространению информации с целью повышения осведомленности в мире об искусственной природе этой трагедии", - сказано в сообщении.

Соавторами резолюции стали сопредседатели Сенатского украинского кокуса, а также сенаторы Роберт Портман и Ричард Дурбин.

Проект подобной резолюции был также утвержден Комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и сейчас ожидает рассмотрения во время пленарного заседания.

Президент Украины Петр Порошенко отметил, что решение сената является еще одним весомым результатом усиления украинского-американского стратегического партнерства.

Вітаю ухвалу Сенатом США резолюції про визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.



Це ще один вагомий результат посилення українсько-американського стратегічного партнерства. pic.twitter.com/drfQNRM5ca — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 жовтня 2018 р.

Как писал OBOZREVATEL, ранее украинские исследователи Гарвардского университета, используя новейшие технологии, подтвердили, что искусственный голод 1932-1933 годов был направлен именно на украинцев. Доказать сей факт стало возможным благодаря анализу карт.