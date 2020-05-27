Венедиктова захотела убрать Холодницкого из САП: ей напомнили о позорном деле ГПУ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова решила добиться увольнения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого из-за того, что суд закрыл уголовное дело против бывшего первого заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Однако дело Кузьмина "слила" сама Генпрокуратура под руководством бывшего главы Руслана Рябошапки, о чем говорится в обращении САП. OBOZREVATEL разобрался во всей хронологии событий.

Так, сперва Венедиктова опубликовала видеообращение, где обвинила САП в бездеятельности.

Венедиктова и Холодницкий

"В первую же неделю моего пребывания в должности генпрокурора – 24 марта – мы провели совместное совещание с руководителями НАБУ и САП о состоянии противодействия антикоррупционным правонарушениям и согласовали конкретные меры по решению выявленных проблемных вопросов. Впрочем, прошло 2 месяца, а воз и ныне там", – рассказала она.

Венедиктова обвинила руководство и прокуроров САП в многочисленных нарушениях и ненадлежащем исполнении служебных обязанностей. Генпрокурор заявила, что в резонансных производствах, в которых чиновникам сообщено о подозрении несколько лет тому назад, следствие до сих пор не завершено, виновные к ответственности не привлечены, многомиллионные убытки не возмещены.

В качестве примера она привела случай, когда вопреки постановлению следственного судьи САП не было обеспечено принятие законного решения в отношении бывшего топ-руководителя правоохранительного органа по факту незаконного завладения участком в Киеве.

"В рекреационной местности в Пуще Водице, где чиновнику дали всего две служебные комнаты, он вырубил ценные деревья, обнес гектар площади забором и построил себе дворец на 1000 квадратов. Еще в 2017 году ему сообщено о подозрении, затем он был в международном розыске, а в прошлом году стал народным депутатом Украины (Ренат Кузьмин стал нардепом от партии ОПЗЖ – Ред.)", – отметила Венедиктова.

Дальше глава ОГП сообщила, что в ноябре 2019 года расследование этого дела было поручено детективам НАБУ.

"Прокурорами САП в течение шести месяцев после получения этого производства не было обеспечено выполнение ни одного следственного и процессуального действия, хотя предыдущим органом досудебного расследования допрошено более 100 человек и проведено 30 судебных экспертиз. В результате, из-за нарушения разумных сроков производство закрыто. Соответственно, причиненные миллионные убытки государству не возмещены, незаконно изъятая земля не возвращена громаде Киева, а подозреваемый избежал ответственности", – отметила генпрокурор.

Кроме того, Венедиктова обвинила САП в бездействии по делу о хищении бюджетных денег на выполнении государственного оборонного заказа. По ее словам, из-за САП было закрыто производство по растрате топ-руководителя одной из региональных служб автодорог и нанесении убытков более чем в 100 млн гривен. Также в суд еще не направлен обвинительный акт в отношении народного депутата, подозревается в завладении 93 млн гривен "Укрзалізниці".

"Эти вопиющие факты системных просчетов в организации работы прокуроров САП свидетельствуют о наблюдательной позиции и полном отсутствии адекватных мер со стороны руководства этой прокуратуры, и такая беспомощность не может больше оставаться без реагирования генерального прокурора", – подытожила генпрокурор.

На данные обвинения Венедиктовой, в САП опубликовали открытое письмо, где указали, что генпрокурор и ее заместители не имеют права давать указания работникам Специализированной прокуратуры и осуществлять действия, которые касаются выполнения прокурорами полномочий.

"Мы категорически не согласны с утверждением генпрокурора по нашей бездеятельности, отсутствием результатов работы и обвинениями в нарушении разумных сроков по уголовным производствам", – говорится в документе.

Ответ САП на обвинения Венедиктовой САП

Ответ САП на обвинения Венедиктовой САП

Ответ САП на обвинения Венедиктовой САП

В свою очередь журналист Юрий Бутусов, ссылаясь на источники, написал в Facebook, что Венедиктова планирует передать рассмотрение всех вопросов по деятельности главы САП Холодницкого в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Эта инициатива генпрокурора, якобы поддержана целым рядом дипломатов ведущих западных стран, которые курируют антикоррупционные процессы в Украине.

Ренат Кузьмин 112

"Ответный ход последовал поздно ночью. Большинство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры выступили в поддержку Холодницкого и подписали письмо, которое опровергает все обвинения Венедиктовой в проволочке дел. Ответ оказался весьма скандальным, поскольку выяснилось, что дело против Кузьмина было закрыто самой Генеральной прокуратурой! Судя по характеру закрытия, дело против Кузьмина просто банально продали. Продали тогда, когда ГПУ возглавлял предшественник Венедиктовой Руслан Рябошапка", – написал журналист.

Бутусов пояснил, что исходя из ответа САП, оказывается, что прокурор ГПУ в деле Кузьмина поддержал ходатайство об ограничении сроков расследования до 15 декабря 2019-го года.

"И районный суд в Черкасской области подмахнул такое позорнейшее для ГПУ решение. Более того – ГПУ не обжаловала это решение в апелляции, то есть Генпрокуратура сознательно помогла Кузьмину, прекрасно понимая последствия. Но чтобы снять с себя ответственность за скорое закрытие дела, и накануне предельного срока Рябошапка скинул дело Кузьмина в САП. Дело Кузьмина не расследовали, потому что когда САП опротестовала решение об ограничении следствия, другой суд отказал в требовании, поскольку прикрылся ходатайством Генеральной прокуратуры", – акцентировал журналист.

По его словам, сотрудники Генпрокуратуры осознанно "слили" дело Кузьмина "слили", и к Холодницкому это не имеет никакого отношения.

"Впрочем, очевидно, что Венедиктова отнюдь не случайно сделала заявление. Оно носит не столько процессуальный, сколько политический характер… Венедиктова приобретает авторитет, как человек, который открыто выступает за расследование дела, которое касается одного из ключевых людей во фракции ОПЗЖ. Мало кто знает, но кандидатуру Кузьмина в список пророссийской партии продвигал напрямую Кремль. Удар по Кузьмину – это удар и по Медведчуку и по всему проекту ОПЗЖ. Сбивая Холодницкого, Венедиктова вступает в долгий процесс, делая то, о чем много лет говорили некоторые наши антикоррупционные организации и директор НАБУ. Правда, теперь непонятно, обрадуются ли они этому подарку сейчас", – подытожил Бутусов.

Как писал OBOZREVATEL, перед выборами в Верховную Раду-2019 Верховный суд Украины восстановил Рената Кузьмина кандидатом в народные депутаты.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!