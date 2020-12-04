Венедиктова захотела, чтобы Раде запретили увольнять генпрокурора

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова предложила принять закон, который сделает невозможным увольнение генпрокурора в Украине Верховной Радой.

Об этом она 3 декабря заявила в эфире телеканала "1+1", передает "Интерфакс". Венедиктова назвала это "хорошей идеей".

"У меня есть хорошая идея… законопроекта. У нас действительно должен быть независимый генеральный прокурор. Президент должен вынести кандидатуру в зал, а парламент должен поддержать эту кандидатуру, а снять по политическим мотивам не может. Можем взять как аналогию руководителя НАБУ и руководителя САП", – сказала она.

Венедиктова пояснила, что "когда у генпрокурора есть гарантии профессиональных свобод, он может делать все, что угодно".

"Хочу сказать, что этим законопроектом я не себя буду цементировать, а уже следующего генерального прокурора. Думаю, что в принципе такая идея может быть поддержана", – заявила Венедиктова.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, НАБУ обвинило Офис генпрокурора в срыве задержания заместителя Ермака. Венедиктова назначила процессуальным прокурором по делу саму себя.