"Я тоже могу!" Зеленский намекнул, что может силой приструнить Раду. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что может помочь силой разблокировать работу аграрного комитета Верховной Рады.

Об этом глава государства рассказал, когда в среду, 18 декабря, посетил село Красная Слободка в Киевской области, где пообщался с местными аграриями.

Селяне попросили президента убрать правку, которая отменила возмещение НДС при экспорте сои и рапса (так называемые соевые правки).

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Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тарас Высоцкий ответил, что для решения данной проблемы в Раде уже зарегистрирован законопроект №2446, который предусматривает поддержку отечественной сельскохозяйственной продукции, в том числе в отношении производителей сои и рапса.

"Мы же с вами уже встречались несколько раз, вы нам рисовали схему, как поддерживать отечественного фермера, а об этих правки ничего не говорили ... Обратитесь к Арахамии (председатель фракции партии "Слуга народа" Давида Арахамия. – Ред.), соберите ключевых голов фракций, чтобы проанализировать все "продуктовые правки" и отменить эти "соевые правки", – ответил Зеленский.

Владимир Зеленский

На что уполномоченный президента по земельным вопросам Роман Лещенко сообщил, что для этого нужно разблокировать работу аграрного комитета.

"Нужно разблокировать, сколько их там человек. Вас же там много? Вы вон какие крепкие. Нужно выходить из кабинетов и разблокировать работу комитета. Вам вон может помочь Алексей Михайлович (Чернишев – глава КОГА. – Ред.). Я тоже могу, но…", – ответил президент улыбаясь.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 декабря после драки между народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Богданцом и активистами ВО "Свобода" Эдуардом Леоновым и Игорем Мирошниченко аграрный комитет закрыли для общественности.

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