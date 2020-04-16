Инфицированный коронавирусом бывший глава СБУ и экс-первый заместитель вице-премьер-министра Украины Валерий Хорошковский вылечился от COVID-19.

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Бизнесмен сдал повторный тест на коронавирус, результат оказался негативным. Об этом в четверг, 16 апреля, OBOZREVATEL узнал из собственных источников.

Еще 25 марта сообщалось, что Хорошковского выписали из Александровской клинической больницы в Киеве. По данным источника нашего издания, этот период бывший политик продолжал лечение дома.

Валерий Хорошковский вылечился от COVID-19 Коллаж

Как сообщал OBOZREVATEL, свою болезнь Валерий Хорошковский не подтверждал, но и не опровергал. О том, что он инфицирован коронавирусом, СМИ написали 24 марта.

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