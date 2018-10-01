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''С подачи Путина'': Илларионов объяснил, почему россияне пишут ''на Украине''

2.1тЧитать материал на украинском

Российские власти стали целенаправленно употреблять в официальных документах формулировку "на Украине" вместо "в Украине" в 2004 году с подачи президента РФ Владимира Путина.

Об этом рассказал российский экономист и экс-советник Путина Андрей Илларионов в интервью сайту "Гордон", ссылаясь на проведенный экспертами анализ официальных документов путинской администрации.

По словам Илларионова, до апреля 2004 года примерно в 96% официальных документов администрации президента РФ использовалась формулировка "в Украине".

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"В устной речи самого Путина использование формулировок "на Украине" и "в Украине" (что носит не только лингвистический, но и политический характер) составляло 13% против 87%... Не просто носители русского языка, но представители государственного аппарата РФ на самом высоком уровне, в том числе сам Путин, в преобладающем большинстве случаев использовали форму "в Украине"… Это форма, косвенно свидетельствующая о том, что носитель (человек, ее использующий) признает независимость Украинского государства", - отметил российский экономист.

По оценкам эксперта, принципиальное решение поменять формулировку было принято в апреле 2004-го, и с конца 2004 года в 100% официальных документов стали писать "на Украине".

"Такое явление в устной речи можно интерпретировать по-разному, но в документах это является свидетельством только одного – официального решения, принятого на уровне администрации (президента. – Ред.)", - заявил он.

"Изменение отношения к Украине не является чем-то имманентно присущим всем русским, всему русскому обществу, даже всему российскому государству и этой администрации. Ничего подобного. Это результат совершенно конкретных решений, которые были приняты в определенное время. И это даже не 1999 год, когда Путин стал премьером, и не 2000 год, когда Путин стал президентом. Это апрель 2004 года", - подчеркнул Илларионов.

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Как напомнил эксперт, в то время президентом Украины был Леонид Кучма, а премьер-министром – Виктор Янукович. Следовательно, такое поведение Путина нельзя объяснить "ответом на печеньки Виктории Нуланд или на позицию украинцев, которые организовали Майдан или выгнали Януковича".

Таким образом, Илларионов пришел к выводу, что решение писать "на Украине" могло быть частью "долгосрочной стратегии, тщательно продуманной и организованной".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Лариса Ницой предложила переименовать Россию в Московию.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир ПутинАндрей Илларионов
Место
Россия
Объект
русский язык
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
А вообще тогда и история с Тузлой была, когда пытались захватить остров. Тогда небыло ни майдана, ни переворота, ни фашистов, ни пендосов. Просто захотелось захватить и все. Зачем объяснять?
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Yavorskiy Sergey
Yavorskiy Sergey
Это бред. Вы ебанулись, дебилы? Кто это написал - "Як умру, то поховайте Мене на могилі Серед степу широкого На Вкраїні милій…»
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Ivanenko Petr, А ну ебанько назови кто у вас гоpоpит НА УКPАИНЕ?
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Yavorskiy Sergey, мы обсуждаем украинский или русский? Может немецкий?
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Павлов Дмитрий
Павлов Дмитрий
А почему хохлозоиды пишут на Аляске а не в Аляске? https://www.obozrevatel.com/travel/journal/podskazhut-pomogut-i-deneg-dadut-ukrainka-o-zhizni-na-alyaske.htm
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Павлов Дмитрий, потому же что и "На Кубани, на Камчатке". Это не страна, а территория. Исключение только с островами, "на Мадагаскаре", хоть это и страна. Глупо не знать такого, но что с безмозглых взять?
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