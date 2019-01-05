Украину предупредили об угрозе новой ''народной республики'': что это значит

Россия с момента аннексии Крыма рассматривает возможность наступления на юге Херсонской области, чтобы взять под контроль Северокрымский канал и обеспечить полуостров водой из Днепра. Однако открытую агрессию Кремль пока не может себе позволить.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV заместитель директора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко. Эксперт не исключил, что для реализации своих планов Москва предпримет попытку создать на юге Украины новую "народную республику".

По его словам, полномасштабное расширение российского наступления на юго-востоке Украины "влечет за собой не только приростание России территориями".

"Россия понимает, что чем больше территорий она захватит, тем больше территорий потом придется спонсировать. Захват этой территории… будет происходить с кровавыми событиями, с разрухой предприятий. И Россия будет вкладывать в зону оккупации больше, чем сейчас. Россия сейчас пребывает под санкциями – относительно Крыма, Донбасса, Сирии, Солсбери. Они понимают, что могут просто не потянуть дополнительные территории только ради удовлетворения своих имперских желаний", – отметил эксперт.

Однако, как объяснил Петренко, сценарий с захватом Северокрымского канала актуален для России, потому что в Крыму есть огромная проблема пресной воды: "Выход к Днепру всегда был одним из стратегических приоритетов России после захвата Крыма".

"Мы должны понимать, что сценарии на все планы для России существуют – в том числе, относительно танков в Киеве. Но эти сценарии будут реализовываться только тогда, когда Россия поймет, что они ей выгодны. Если население это поддержит, если будет встречать их – если не цветами, то хотя бы не базуками из окон. Если будут воспринимать молча – примерно как в Донецке. Но в Киеве это не случится, поэтому этот сценарий не рассматривается как один из актуальных", – пояснил он.

В то же время, считает эксперт, вопрос, возможно ли наступление России на территории Херсонской области, был актуален в прошлом году и остается для следующего года.

Петренко подчеркнул, что открытое наступление России будет рассматриваться как прямая агрессия и повлечет негативную реакцию международного сообщества.

"Вариант – создание "Херсонской народной республики". Это уже вопрос к СБУ, которая должна работать с местными жителями, понимать какая ситуация в регионах, которые составляют стратегические цели для России. Не вся Херсонская область, но выход к Днепру для россиян является важным вопросом", – заявил он.

Эксперт также добавил, что для Украины угроза наступления из Крыма является стратегической с 2014 года, поэтому у украинской армии и силовых ведомств должны быть стратегические планы противодействия этому сценарию.

Флаги "ДНР" и "ЛНР" russian.rt.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший советник президента РФ, экономист Андрей Илларионов заявил, что накопленная в крымских водохранилищах вода естественного стока к июлю 2019 года может закончиться. По мнению Илларионова, Кремль может решиться на оккупацию южных районов Херсонской области, чтобы обеспечить подачу в Крым воды из Днепра.

В свою очередь, бывший вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко считает, что оккупационные "власти" Крыма на сегодняшний день имеют возможность обеспечить питьевой водой жителей полуострова без помощи Украины. Однако реализация этих планов требует от них огромных финансовых затрат.

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