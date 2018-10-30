В Украине могут разрешить двойное гражданство: названы условия

Министр иностранных дел Павел Климкин считает, что украинцам необходимо начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран.

"Сейчас мы в Украине должны начать общественную дискуссию о возможности быть гражданином нескольких стран, нужно честно это сказать. Однако мы не можем даже говорить о двойном гражданстве с Россией во время де-факто войны с ней", – сказал он во время выступления во Львове 30 октября, передает "Европейская правда".

Он подчеркнул, что те, у кого есть российские паспорта, "пусть их сдают", а все остальные – "давайте разговаривать".

"Двойное гражданство может быть только при четких условиях. Его не смогут иметь военные командиры, оно не дает возможности занимать определенные должности", – добавил министр.

Климкин напомнил, что двойное гражданство практикуют в некоторых странах Европы.

"А у нас его носители нарушают законодательство, хотя это еще не значит, что они - преступники. В АТО погибли по меньшей мере 11 граждан Венгрии (жителей Закарпатья с двойным гражданством – ред.)", – отметил он.

Как известно украинское законодательство прямо запрещает двойное гражданство для государственных служащих. Ранее Климкин отмечал, что эта норма должна оставаться в силе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине предложили жесткое наказание за двойное гражданство.