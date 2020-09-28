В ТКГ рассказали, зачем Ермак позвал на переговоры Фокина

Глава Офиса президента Андрей Ермак привлек первого премьера Украины Витольда Фокина к переговорам в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу якобы для того, чтобы компенсировать провал создания "Консультативного совета" с ОРДЛО.

Такое предположение в интервью OBOZREVATEL выразил журналист, представитель Донецка в трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш. Он отметил, что появление Фокина, который заявлял о желании ехать в оккупированную часть Донбасса "договариваться с гражданским обществом", могло быть направлено на удовлетворение требований замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака.

"Думаю, Ермак пытался компенсировать несоздание консультативного совета, на который он дал согласие РФ в марте. Фокин, который заявил о желании ехать туда договариваться с гражданским обществом, – это была такая компенсация Козаку за провал идеи этого совета", – сказал Гармаш.

При этом он считает, что такая компенсация является "очень легкой", потому что консультативный совет предусматривался как отдельный орган, имеющий право принимать какие-то решения.

"А инициативы Фокина – это просто инициативы Фокина. Может, они и льются елеем на чьи-то уши, но Фокин не может выполнить тех заданий, которые ставились Москвой перед консультативным советом. Это, на мой взгляд, наиболее реалистичная версия", – добавил Гармаш.

Новые скандальные заявления Фокина

Заместитель главы украинской делегации в ТКГ в Минске Витольд Фокин снова отличился рядом скандальных заявлений по Донбассу. Так, он заявил, что война в Донбассе началась из-за языкового вопроса, призвал Украину пойти на новые уступки перед РФ в ходе переговоров.

Фокин также последовательно отстаивает позицию необходимости провозглашения всеобъемлющей амнистии для боевиков ОРДЛО и неоднократно заявлял о необходимости предоставления особого статуса всему Донбассу, а не только отдельным районам Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под российской оккупацией.

"Консультативный совет" с ОРДЛО: что вызвало скандал в марте

Как сообщал OBOZREVATEL, участники Трехсторонней контактной группы в Минске на встрече 11 марта подписали договоренности о создании "Консультативного совета", в состав которого предполагалось вхождение представителей ОРДЛО.

Это вызвало резко негативную реакцию в обществе и политикуме. Так, против создания этого органа выступили десятки нардепов, в том числе от "Слуги народа". Депутаты отмечали, что созданием такого органа может быть зафиксирована субъектность ОРДЛО, а Россия, страна-агрессор, получит статус гаранта-наблюдателя наравне с Германией, Францией и ОБСЕ.

Вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников в начале июня заявил, что такой орган вряд ли будет создан.

"Нет ответа (насчет совета) от немецкой стороны, от французской, от ОБСЕ. Поэтому этот вопрос уже является нецелесообразным. Забыли и идем дальше", – сказал Резников.