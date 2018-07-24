Ляшко спросил Гройсмана о задержках пенсий

Лидер Радикальной партии Олег Ляшко спросил в прямом эфире у премьер-министра Украины Владимира Гройсмана по поводу задержки пенсий.

Политики обменялись шутками во время телефонного разговора на телеканале NEWSONE. Ляшко рассказал, что ехал в метро, где подорожал проезд почти вдвое, и пенсионеры спросили у него по поводу выплат.

"Вы, как всегда, в своем репертуаре", - ответил Гройсман, услышав, что лидер РПЛ звонит ему во время прямого эфира.

"Если бы был не в своем репертуаре, я бы давно был на Вашем месте", – отпарировал Ляшко, на что в ответ получил совет от украинского премьера не завидовать ему.

"Владимир Борисович, я не претендую на Ваше место, я в президенты буду баллотироваться. – Олег Валерьевич, я на Ваше место тоже не претендую", – обменялись стороны репликами.

Во время беседы Ляшко спросил, когда украинцам ждать повышения зарплат, пошутив, чтобы Гройсман не перепутал с "ценами на газ". Премьер заявил, что делает все для этого. Глава РПЛ также решил выяснить у главы Кабмина, когда он в последний раз ездил на метро. Как выяснилось, Гройсман пользовался трамваем, маршруткой и харьковской подземкой. А про Киев он не смог ответить.

В конце разговора лидер Радикальной партии извинился, что отвлек от отдыха, поинтересовавшись, где находится его собеседник, на Мальдивах или Сейшелах. Однако, премьер-министр пошутил, что не дорос до таких курортов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Укрпочте" пояснили, почему украинским пенсионерам задержали пенсии.