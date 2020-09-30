В СНБО назвали Фокина "слепым дураком" и "маразматиком"

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности Сергей Кривонос назвал "слепым дураком", "маразматиком" и "крысой" представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина, который заявил, что не видит войны между Украиной и Россией.

На своей странице в Facebook он написал, что обратился к президенту Владимиру Зеленскому.

"Сегодня произошла ужасная и вопиющая вещь: человек, который представляет Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске; человек, который представляет каждого из гражданских, военных, прошедших ад войны с агрессором на Донбассе, семьи погибших и детей, которые стали сиротами в боях с захватчиком, заявил – никаких подтверждений, что это война с РФ он не видит. Слепой дурак!" – отметил заместитель секретаря СНБО.

Кривонос также назвал Фокина "крысой, которая вылезла из-под лавки, и которая показала настоящее лицо пятой колонны".

"Ты спал в теплой постели, пока мы плечом к плечу, несмотря на смерть и ранение защищали тебя", – добавил он.

Заместитель секретаря обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и призвал его исключить Фокина из ТКГ.

"Господин президент! Слова и действия Фокина унижают нашу страну, расшатывают украинское общество и провоцируют дестабилизацию ситуации в стране, которую вы возглавляете. Примите решение об исключении Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы. Этот человек не является движущей силой к нашей победе и миру Украины в российско-украинской войне. Гоните с позором этого маразматика!" – подчеркнул Кривонос.

Как сообщал OBOZREVATEL, во вторник, 29 сентября, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Витольд Фокин выступил в Верховной Раде. Он заявил, что не видит подтверждений, что между Россией и Украиной идет война.