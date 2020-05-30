В "Слуге народа" назвали дату нового заседания Рады: зачем собираются нардепы

Пленарные заседания Верховной Рады Украины начнутся во вторник, 2 июня. Парламент рассмотрит ряд вопросов, среди которых программа Кабмина и изменения избирательного законодательства.

Об этом в Facebook сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Верховная Рада delo.ua

Она уточнила, что прежде всего парламент планирует рассмотреть программу правительства.

"Абсолютное большинство комитетов Верховной Рады не поддержали тот текст, который Кабинет министр подал еще в апреле, и предоставили свои рекомендации. Вероятно, голосования в зале будет аналогичным и программу отправим на доработку. По закону правительство должно внести доработанный вариант и парламент рассмотрит его в течение 15 дней. Рассчитываем получить детальный и более конкретный документ, который учтет рекомендации народных депутатов", – подчеркнула Кравчук.

Также будет рассмотрен законопроект о "ворах в законе"; постановления от комитета по иностранным делам; пакет законопроектов об облачных услугах, электронных коммуникациях и защите телекоммуникационных сетей; законопроект о помощи креативным индустриям (второе чтение).

Кроме того, в повестке будут изменения к избирательному законодательству: о введении партийных списков на местных выборах в ОТГ, где менее 15 тысяч избирателей; уменьшение залога за участие в выборах в четыре раза; параллельное выдвижение в советы разного уровня.

Как сообщал OBOZREVATEL, профильный комитет отклонил норму закона №2458, которая разрешала поставщикам коммунальных услуг взламывать дома и квартиры потребителей, чтобы их отключить.

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