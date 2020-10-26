В "Слуге народа" хотят сделать всеукраинские опросы постоянными

Использование механизма всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, могут закрепить на постоянной основе.

Об этом заявила в эфире "Украина 24" заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она предположила, что узнавать мнение людей можно, например, с помощью приложения "Дія".

"Конечно, это не будет иметь юридических последствий, потому что их может иметь только референдум. Но опрос большого количества респондентов – это способ сверяться в режиме реального времени", – сказала Кравчук.

Также она отметила, что результаты опроса о количестве нардепов не стал неожиданностью.

"Я и по встречам с избирателями, и по социсследованиям отслеживала определенные тенденции. Я была уверена, что вопрос сокращения количества депутатов будет иметь большую поддержку. Это может быть дополнительным аргументом при голосовании во втором чтении за закон, внесенный Владимиром Зеленским. Теперь посмотрим, какие партии отважатся поддержать мнение народа и голосовать за сокращение", – отметила замглавы фракции.

При этом Кравчук заявила, что неожиданным стал высокий уровень поддержки легализации использования медицинского каннабиса.

"Тут уже готовы несколько законопроектов, и теперь дискуссия будет в парламенте", – сказала нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса президента Украины Владимира Зеленского обнародуют ближе к вечеру 26 октября. Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Социологическая группа "Рейтинг" представила результаты экзитпола относительно 5 вопросов Зеленского украинцам.

Согласно результатам: