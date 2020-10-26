В "Слуге народа" хотят сделать всеукраинские опросы постоянными
Мнение людей могут узнавать с помощью приложения "Дія"
В "Слуге народа" назвали неожиданной большую поддержку использования медицинского каннабиса
Использование механизма всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, могут закрепить на постоянной основе.
Об этом заявила в эфире "Украина 24" заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук. Она предположила, что узнавать мнение людей можно, например, с помощью приложения "Дія".
"Конечно, это не будет иметь юридических последствий, потому что их может иметь только референдум. Но опрос большого количества респондентов – это способ сверяться в режиме реального времени", – сказала Кравчук.
Также она отметила, что результаты опроса о количестве нардепов не стал неожиданностью.
"Я и по встречам с избирателями, и по социсследованиям отслеживала определенные тенденции. Я была уверена, что вопрос сокращения количества депутатов будет иметь большую поддержку. Это может быть дополнительным аргументом при голосовании во втором чтении за закон, внесенный Владимиром Зеленским. Теперь посмотрим, какие партии отважатся поддержать мнение народа и голосовать за сокращение", – отметила замглавы фракции.
При этом Кравчук заявила, что неожиданным стал высокий уровень поддержки легализации использования медицинского каннабиса.
"Тут уже готовы несколько законопроектов, и теперь дискуссия будет в парламенте", – сказала нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL, результаты опроса президента Украины Владимира Зеленского обнародуют ближе к вечеру 26 октября. Об этом сообщила заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
Социологическая группа "Рейтинг" представила результаты экзитпола относительно 5 вопросов Зеленского украинцам.
Согласно результатам:
81% украинцев поддерживают пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах, 16% – не поддерживают.
45% поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны, 43% – не поддерживают, 12% – не определились.
95% согласны с тем, что нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде, 4% – не поддерживают.
70% одобряют легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных, 16% – не поддерживают.
78% считают, что Украине нужно ставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, 10% – не поддерживают, 12% – не смогли ответить.