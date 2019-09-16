В "Слуге народа" есть психически больные люди — Богдан

В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС-Украина. Он добавил, что фракция "Слуга народа" не является "ручной".

"Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду... Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать", – заявил Богдан.

Он добавил, что часть людей пришли во фракцию "реально с Фейсбука".

"Слуга народа" в Раде ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому.

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