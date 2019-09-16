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16 сентября • обновлено в 12:37
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В "Слуге народа" есть психически больные люди — Богдан

2.3т Читать материал на украинском

В пропрезидентской партии "Слуга народа" есть сумасшедшие и психически больные люди.

Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью ВВС-Украина. Он добавил, что фракция "Слуга народа" не является "ручной".

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"Там есть люди, которые ранее на рынке продавали фрукты, есть свадебные фотографы. Там разные люди. Часть нашей работы – это формировать из них команду... Есть там и сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Есть эталон психически здорового человека. Кто-то себя чувствует животным – что мы можем сделать", – заявил Богдан.

Он добавил, что часть людей пришли во фракцию "реально с Фейсбука".

"Слуга народа" в Раде

ТСН

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Богдан признался, что шепчет на ухо Зеленскому.

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Персона
Андрей Богдан
Место
Украина
Теги
Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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Kymlach Oleksandr
Kymlach Oleksandr
Что у кого болит... Проверить, срочно, самого БОгДУНА. Он себя чувствует животным. Тут все по Фрейду...
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