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19 сентября • обновлено в 11:08
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В сеть попал текст скандальной "формулы Штайнмайера": что требовали от Украины

6.8т Читать материал на украинском

В сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

Его обнародовало российское издание "КоммерсантЪ". Документ занимает всего полстраницы и прописывает имплементацию скандального плана по Донбассу в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

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Текст "формулы Штайнмайера"

Текст "формулы Штайнмайера"

"КоммерсантЪ"

Еще в формулировке отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Примечательно, что российская сторона, а также террористические "Л/ДНР" исходят из того, что он должен быть интегрирован как в уже принятый Украиной закон об особом статусе ОРДЛО, так и в Конституцию страны.

Российское СМИ предполагает, что именно из-за этого ультиматума украинская сторона и отказалась подписывать "формулу Штайнмайера".

Война на Донбассе

Война на Донбассе

"24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Рреализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.

  • Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

  • Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

  • Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

  • 18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

  • Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.

  • Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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Темы
Мирные переговоры в Минске Война на Донбассе
Место
Украина
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
Да впринципе такое рассматривать - предательство .
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Александрович Валера
Александрович Валера
Какая то левая бумажка
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Полное предательство интересов страны!
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