В сеть попал текст скандальной "формулы Штайнмайера": что требовали от Украины

В сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.

Его обнародовало российское издание "КоммерсантЪ". Документ занимает всего полстраницы и прописывает имплементацию скандального плана по Донбассу в украинское законодательство.

Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".

Текст "формулы Штайнмайера" "КоммерсантЪ"

Еще в формулировке отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.

Примечательно, что российская сторона, а также террористические "Л/ДНР" исходят из того, что он должен быть интегрирован как в уже принятый Украиной закон об особом статусе ОРДЛО, так и в Конституцию страны.

Российское СМИ предполагает, что именно из-за этого ультиматума украинская сторона и отказалась подписывать "формулу Штайнмайера".

Война на Донбассе "24 канал"

Как сообщал OBOZREVATEL:

Рреализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО , после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса .

Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.

Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины , но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.

Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.

18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.

Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября .

Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.

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