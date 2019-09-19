В сеть попал текст скандальной "формулы Штайнмайера": что требовали от Украины

В сеть слили якобы согласованный текст "формулы Штайнмайера", который якобы отказалась подписывать Украина на мирных переговорах в Минске.
Его обнародовало российское издание "КоммерсантЪ". Документ занимает всего полстраницы и прописывает имплементацию скандального плана по Донбассу в украинское законодательство.
Согласно ему, закон об особом статусе "вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным законом Украины, регулирующим внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах".
Текст "формулы Штайнмайера"
"КоммерсантЪ"
Еще в формулировке отмечается, что закон об особом статусе будет действовать на временной основе до дня опубликования миссией наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ итогового доклада о выборах. Когда и если ОБСЕ признает выборы соответствующими всем стандартам, закон начнет действовать на постоянной основе.
Примечательно, что российская сторона, а также террористические "Л/ДНР" исходят из того, что он должен быть интегрирован как в уже принятый Украиной закон об особом статусе ОРДЛО, так и в Конституцию страны.
Российское СМИ предполагает, что именно из-за этого ультиматума украинская сторона и отказалась подписывать "формулу Штайнмайера".
Война на Донбассе
"24 канал"
Как сообщал OBOZREVATEL:
Рреализация "плана Штайнмайера" предусматривает разведение сил и вооружения в зоне конфликта, а также проведение выборов в ОРДЛО, после чего Кремль может потребовать особого статуса для Донбасса.
Только когда "особый статус" будет закреплен в Конституции, Украина получит контроль над границей.
Фактически, "план Штайнмайера" узаконивает "Л/ДНР" в составе Украины, но при этом Киев не будет иметь контроля над этими территориями.
Обсудить скандальную формулу Путин и Зеленский могут на "нормандском саммите", который, как ожидается, пройдет в сентябре.
18 сентября российский "Интерфакс" сообщил, что Украина якобы отказалась подписывать обязательство о выполнении "формулы Штайнмайера", касающейся урегулирования на Донбассе.
Однако глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что дал согласие на нее еще 2 сентября.
Вскоре была озвучена и позиция представителя Украины в Минске, второго президента Леонида Кучмы. Его пресс-секретарь заявила, что Украина не имеет возражений, если будут выполнены все требования Минска.
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