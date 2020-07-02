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В Раду прошли бы четыре партии, "Слуга" лидирует с антирекордным показателем, – опрос

Политика
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'Слугу народа' готовы поддержать почти 30% украинцев

"Слугу народа" готовы поддержать почти 30% украинцев.

Четыре партии прошли бы в Верховную Раду, если бы парламентские выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Согласно результатам опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг", парламентский рейтинг возглавляет партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 29,3% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

За партию "Оппозиционная платформа – За життя" проголосовали бы 15,3% украинцев, за "Европейскую солидарность" – 13,6%, за "Батьківщину" – 10,7%.

При этом "Сила и честь" и партия Шария набрали бы по 3,7%, Радикальная партия – 3,5%, "Голос" – 3%, "Свобода" – 2,5%, "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана – 2,2%.

Около 20% опрошенных не определились с партийными предпочтениями.

В ходе исследования методом личного интервью было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования – не более 2,2%.

Как сообщал OBOZREVATEL, опрос Центра социального мониторинга также показал прохождение в Раду четырех партий.

УкраинаПартия "Европейская солидарность"ВО Батьківщина"Оппозиционная платформа - За жизнь"Партия Слуга народаопросВыборы в Раду: соцопросы и рейтингиВерховная Рада Украины
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