В Раде рассказали, сколько нардепов болеют COVID-19
По состоянию на 23 ноября в Верховной Раде болеет COVID-19 27 народных депутатов и 34 работника аппарата.
Об этом сообщила в Facebook заместитель председателя ВР Елена Кондратюк. Она подчеркнула, что парламент работает в привычном режиме.
Также Кондратюк проинформировала, что она как и.о. главы парламента провела очередное аппаратное совещание.
"Мы желаем нашим коллегам и всем, кто сейчас болеет, скорейшего выздоровления", – написала Кондратюк.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Спикер Верховной Рады Украины, член партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заразился коронавирусом.
Также первый вице-спикер ВР Руслан Стефанчук заболел COVID-19.
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отправился на самоизоляцию после положительного теста на коронавирус (COVID-19).
Бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий заболел COVID-19. Он получил положительный результат теста на коронавирус.