В Раде предложили переименовать УПЦ МП: когда рассмотрят проект

Депутаты Верховной Рады Украины должны рассмотреть законопроекты касательно урегулирования вопроса названий церквей в течение текущей недели.

С такой инициативой выступил главы фракции БПП Алексей Гончаренко на заседании парламента, передает "Интерфакс-Украина".

"Хотел бы от имени фракции "Блока Петра Порошенко" попросить и председателя Верховной Рады, и всех коллег вместе срочно отработать два законопроекта. Один – по названиям церквей в Украине, который будет предусматривать, что церковь будет называться так, как она должна называться согласно своему центру, где бы он не находился. Украинская православная церковь одна – Православная церковь Украины", – подчеркнул Гончаренко.

Вторым пунктом он предложил законодательно урегулировать переход общин к Православной церкви Украины.

Алексей Гончаренко Facebook

"Или если будут другие варианты, включая вопрос защиты имущества, чтобы не было никакого хаоса", – сказал депутат.

Он призвал парламент создать рабочую группу, которая в течение суток подготовит эти вопрос к рассмотрению, чтобы парламент принял решение уже на этой неделе.

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Уточняется, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №5309 "О внесении изменений в закон о свободе совести и религиозных организациях".

Согласно документу, предлагается обязать религиозные организации указывать в своем полном названии, указанном в уставе, отображать принадлежность религиозной организации к руководящему центру, структуру, в которую она входит, если ее центр находится за пределами Украины – на территории государства, которое совершила военную агрессию против Украины или временно оккупировала часть территории.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что если парламентский комитет утвердит этот вопрос 19 декабря, то уже 20-го парламент рассмотрит эти законопроекты.

Законопроект по изменению названий церквей №5309

Законопроект по изменению названий церквей №5309/П

Напомним, что 15 декабря объединительный Собор избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля автокефальной православной церкви Украины.

Епископ Епифаний Цензор.НЕТ

Представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля. Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с новым предстоятелем в Константинополь.

В Московском патриархате резко отреагировали на результаты Собора и заявили, что каноническое значение его проведения, как и результаты, "равны нулю". Глава УПЦ МП Онуфрий по завершению объединительного Собора потерял титул митрополита Киевского и всея Украины. А 17 декабря он собрал внеочередное заседание Синода.

Как сообщал OBOZREVATEL, Митрополит Епифаний сообщил, что после получения Томоса от Вселенского патриарха собирается сразу сформировать руководящие органы.