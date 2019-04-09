В Раде появилось объединение за Зеленского: кто "первопроходец"

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединения "За следующего президента Зеленского".
Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник, 9 апреля.
Он также сообщил, что руководителем этого объединения избран внефракционный народный депутат Виталий Куприй, ранее входивший в состав партии УКРОП.
Владимир Зеленский
24 канал
"К сожалению, других депутатов нет в перечне. Я обращаюсь к Виталию Николаевичу, если есть еще депутаты, кроме вас, донести список в аппарат, чтобы мы могли публично объявить, кто входит в это межфракционное объединение, кроме уважаемого господина Куприя", - добавил Парубий.
Виталий Куприй – нардеп Верховной Рады Украины 8-го созыва, заместитель председателя комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.
Как сообщал OBOZREVATEL, Куприй принял решение покинуть партию УКРОП, которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.
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