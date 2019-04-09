|Политика
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

В Раде появилось объединение за Зеленского: кто "первопроходец"

593Читать материал на украинском

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединения "За следующего президента Зеленского".

Об этом заявил спикер парламента Андрей Парубий во время пленарного заседания во вторник, 9 апреля.

Он также сообщил, что руководителем этого объединения избран внефракционный народный депутат Виталий Куприй, ранее входивший в состав партии УКРОП.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24 канал

"К сожалению, других депутатов нет в перечне. Я обращаюсь к Виталию Николаевичу, если есть еще депутаты, кроме вас, донести список в аппарат, чтобы мы могли публично объявить, кто входит в это межфракционное объединение, кроме уважаемого господина Куприя", - добавил Парубий.

Новости
"У нас не 95 квартал!" В Раде произошел конфликт из-за Порошенко

Виталий Куприй – нардеп Верховной Рады Украины 8-го созыва, заместитель председателя комитета Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

Как сообщал OBOZREVATEL, Куприй принял решение покинуть партию УКРОП, которую связывают с украинским олигархом Игорем Коломойским.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Андрей ПарубийВладимир ЗеленскийВиталий Куприй
Место
Украина
Тег
Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
7
1
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Так же в раде появилась ,незарегистрированная пока группа ,"Бегущие с пэтром"
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения