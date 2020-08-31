В Раде ответили на письмо Кравчука о выборах на Донбассе

В Верховную Раду не вносили никаких законодательных инициатив относительно изменений постановления о местных выборах, в частности, что касается их проведения на Донбассе.

Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передает "Интерфакс-Украина". Отметим, что речь идет о просьбе главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука пересмотреть соответствующее постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.

"По состоянию на сегодня никаких нормативных предложений от субъектов законодательной инициативы в Верховную Раду не поступало. Я имею в виду постановление об отмене постановления", – сказал он.

По его словам, если говорить о выборах согласно украинскому законодательству, то объявление о них на территории Украины парламент должен сделать не позднее чем за 90 дней до их начала.

"Этот процесс уже начался, и я не знаю, как можно продвигать какие-либо изменения в постановление, потому что это может привести к тому, что будут поставлены под угрозу выборы на всей остальной территории нашего государства", – подчеркнул Разумков.

Как сообщал OBOZREVATEL:

на встрече представителей Трехсторонней контактной группы, которая прошла в формате видеоконференции 18-19 августа, Россия заблокировала достижения договоренностей с Украиной.

После этого глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук пообещал, что попросит Верховную Раду пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.

Так, 26 августа в ВРУ собрали закрытое заседание Комитета по вопросам организации государственной власти с участием Кравчука. Нардепы от "Слуги народа" поделились подробностями беседы.

Кравчук заявил, что доволен встречей с депутатами, на которой обсуждался его письмо о проведении выборов в ОРДЛО. Он назвал ее конструктивной, а не абстрактной.

Участник закрытого заседания, представитель Донецкой области на переговорах ТКГ Денис Казанский отметил, что Рада проверит постановления о выборах на Донбассе Минским договоренностям.

Со своей стороны народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко отметил, что парламентарии не имеют целью отменять постановление ВРУ о проведении выборов в ОРДЛО. А специальную межкомитетскую рабочую группу по этому вопросу в парламенте якобы создадут только по просьбе Леонида Кравчука, чтобы не обидеть его.

При этом глава парламентской фракции "Слуги народа" Давид Арахамия признался, что обращение Кравчука в ВРУ относительно постановления о местных выборах на Донбассе стало неожиданностью для нардепов. По его совам, наиболее вероятно, что они откажутся принимать такое решение.

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