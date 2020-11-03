В Раде начали сбор подписей за отставку судей КСУ

В Верховной Раде Украины начали собирать подписи народных депутатов под обращением к судьям Конституционного суда. В нем их просят уйти в отставку.

Фото документа обнародовал на своей странице в Facebook парламентарий Гео Лерос. "Слуги народа" начали собирать подписи, под обращением к КСУ. Интересно, это команда из ОПУ?" – написал он.

"Народные депутаты, подписавшие это заявление, призывают КСУ принять все необходимые меры по восстановлению действенности своего функционирования с учетом выбранного Украинским государством европейского и евроатлантического курса. Призываем судей, которые поддержали решение КСУ №13-р/2020 от 27 октября, сложить с себя полномочия по собственному желанию или же подать в отставку безотлагательно!" – говорится в зверренни.

Под документом стоят подписи не только членов "Слуги народа" (например, его поддержали Андрей Иванчук от "Довіри" и Ярослав Железняк от "Голоса").

Так, Железняк на своем Telegram-канале "Железный нардеп" также раскрыл детали сбора подписей, отметив, что это якобы должно сработать.

"Подписал обращение на судей КС с призывом уйти в добровольную отставку. Думаю, будет больше 300 депутатов-подписантов. А еще говорят, что обращение возымеет должный эффект. Но закон про увеличение кворума КС тоже подписали", – рассказал нардеп.

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