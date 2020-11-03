'Слуга народа' внесла в Раду законопроект о лишении КСУ финансирования

Народный депутат от фракции "Слуга народа", заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, как и обещала, внесла в ВРУ законопроект о лишении бюджетного финансирования Конституционного суда Украины.

Об этом она написала на своей странице в Facebook. "Слуга" подчеркнула, что ее проект закона предусматривает изменения в госбюджет и лишение КСУ финансирования к обновлению этого госоргана.

"Я лично считаю, что мы не должны за счет налогоплательщиков содержать орган, который систематически сносит антикоррупционное законодательство и разрушает репутацию Украины в глазах всего цивилизованного мира. 109 млн грн, которые остались неиспользованными, предлагаю направить на более социально-полезные нужды, например, субвенцию учебным учреждениям на линии разграничения", – подчеркнула парламентарий.

Согласно карточки проекта закона о внесении изменений в ЗУ "О государственном бюджете Украины на 2020 год" (относительно перенесения бюджетного финансирования из Конституционного суда Украины на развитие образовательных программ), документ пока находится на рассмотрении руководства ВРУ.

Добавим также, что в эфире украинского телеканала Янченко отметила, что депутаты из фракции "Слуга народа" будут готовы поддержать законопроект президента Владимира Зеленского, согласно которому должны прекратиться полномочия всех судей Конституционного суда Украины, если не будет других, менее болезненных решений. Нардеп выразила убеждение, что судьи КСУ могут добровольно уйти в отставку, если хотят сделать что-то хорошее для Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за скандальными решениями Конституционного суда стоят "российские марионетки" и "некоторые украинские олигархи", которые чувствуют угрозу со стороны антикоррупционних органов.

Народный депутат из фракции "Слуга народа", заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко заявила о намерении внести в парламент представление о сокращении финансирования КСУ.