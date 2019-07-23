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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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В новой Раде станет больше женщин-депутатов. Инфографика

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Количество женщин, которые станут депутатами Верховной Рады IX созыва, составит 20,52% от фактического количества депутатов.

Об этом сообщает "Украинская правда". Всего в раду пройдут 87 женщин. В предыдущем составе парламента их было 53.

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Как стало известно, в Раду по спискам проходит 61 женщина. Еще 26 женщин проходят по мажоритарным округам – 13% от тех, кто идет в регионах.

53 женщины в Раду приведет "Слуга народа". Фракции "Голоса" и "Европейской солидарности" будут на 47,6% и 37% состоять из женщин. За это они могут получить дополнительное финансирование в соответствии с нормой о "гендерной квоте".

Количество женщин в "Оппозиционной платформе - За жизнь" составит 11,4%.

В новой Раде станет больше женщин-депутатов

В новой Раде станет больше женщин-депутатов

Ранее OBOZREVATEL публиковал списки мажоритарщиков, которые проходят в Раду.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Страна должна знать своих ВИП бля.ей.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Вот и будем знать кто насосал и натрахал себе достаток.
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