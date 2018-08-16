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В Москву из Украины побежали гонцы договариваться о "мире" - Гримчак

19.1тЧитать новость на украинском

Некоторые возможные кандидаты в президенты Украины уже "послали гонцов" в Москву, чтобы договориться по поводу "мира" на Донбассе.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак в интервью "Апострофу".

Он напомнил о своем заявлении годичной давности о том, что Россия уйдет с Донбасса в 2018 году.

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"В принципе, надежда у меня еще остается, но недавно понял, почему этого может не произойти... Потому что в Москву из Украины побежали гонцы по поводу того, что "мы обо всем договоримся, только поддержите нас на выборах". У меня есть информация, что некоторые наши кандидаты и их посланцы так сделали", - сказал чиновник.

Гримчак допускает, что Россия "будет продолжать держать Донбасс" как минимум до выборов президента, а как максимум – до выборов в парламент.

"Если мы не профукаем все то, что делали последние четыре года – армию, реформы, изменения, то, как говорят наши и российские эксперты, "Россия может не пережить второго срока Петра Порошенко". Поэтому надо понимать, что сюда будут брошены деньги и все возможности для того, чтобы сохранить свои интересы", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, также Гримчак назвал новую цель Кремля в Европе.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Темы
Российско-украинский конфликтОперация Объединенных сил на ДонбассеПрезидентские выборы 2019
Персона
Юрий Гримчак
Место
Украина
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Валевич Борис
Валевич Борис
Рашка и так пихает своих кандидатов - старуху Йульку и иуду Грыща - сомневаюсь что туда поехали какие то дешевые шавки и кто с ними будет там договариваться
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Приходько Егор
Приходько Егор
это так весело. Россия не переживет еще одного срока порошенки) сразу видно агитацию) причем такую тупую) что вы будите картонными ракетами стрелять?))
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Приходько Егор, нет, мы будем реальные (не картонные :))) хуи тебе в рот совать :)
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Гримчак у же нассал в штаны ибо придет новая власть и подвесит его за одно место будет на нарах мемуары писать )))
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Кондратенко Сергей, мечты, мечты... У нас, в Украине, говорят "Дурень думкою багатіє".
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