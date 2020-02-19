Главный украинец Путина: OBOZREVATEL узнал, с чем связаны бои в Золотом и при чем здесь Медведчук

Массированные обстрелы украинских позиций в Золотом, 18 февраля – ни что иное, как вооруженное принуждение Киева к "миру" со стороны России.

По информации источников OBOZREVATEL в Офисе президента, таким образом в Кремле силой хотят заставить Владимира Зеленского включить в переговорный процесс по Донбассу кума Владимира Путина Виктора Медведчука. Детали – в материале.

Главный украинец Путина

Собеседники в окружении президента Зеленского убеждают, спонтанная атака на украинские позиции – это вооруженное принуждение нынешней власти к диалогу на российских условиях и внедрению в переговорную группу по Донбассу Виктора Медведчука.

Мол, тем самым в Кремле дают понять Офису президента, что в случае отказа говорить с нужными людьми, готовы обострить ситуацию до предела. И простыми обстрелами на нескольких участках дело не ограничится.

Во многом эту версию подтверждает и реакция на атаку со стороны Владимира Зеленского. Он назвал это провокацией. "Я хочу сказать, что у нас мощная армия, провокации бывают. Армия соответственно сильно ответила. Несмотря на это, ситуация полностью контролируется нашей армией. Но мы уверены, что эта провокация не изменит курс. Ведь только с сильной армией можно садиться за стол переговоров. Мы уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру", – сообщил он.

Это не первая попытка Путина застопорить переговорный процесс с Украиной и внедрить туда своего кума. Подобное было и при Петре Порошенко. Тогда же глава государства был вынужден пойти на компромисс и выстроить общение с главой Кремля через Медведчука. Ведь в Кремле захотели таким образом увеличить рейтинг одного из руководителей ОПЗЖ.

Владимир Путин и Виктор Медведчук

Аналогичная ситуация происходила и с начала каденции Владимира Зеленского. Одним из первоначальных условий Кремля было – переговоры могут идти только через лидера ОПЗЖ. В глазах части украинцев он должен выглядеть не только товарищем Путина, а и тем человеком, который способен нести мир на Донбасс. Давать же политические дивиденды исключительно Зеленскому в Кремле не хотели.

Правда, из-за удачного стечения обстоятельств и абсолютной победы партии "Слуга народа" на внеочередных выборах, Зеленскому и его советнику Андрею Ермаку удалось выбить Медведчука из переговоров. Именно поэтому попытки продавить интересы главы ОПЗЖ продолжаются до сих пор. В этот раз через вооруженное противостояние на Донбассе.

О том, что боевые действия могут быть шантажем Кремля, прямо говорит и российский политолог Валерий Соловей. Он считает, что таким образом Владимир Путин просто принуждает Зеленского не просто согласовывать все действия с Москвой, но и полностью принять его правила игры.

Играет на земле?

Но и это не единственный козырь Кремля и Медведчука в войне за господство над Донбассом. Слабым местом президента в парламенте сейчас является законопроект о рынке земли. Из-за огромного количества однотипных и часто пустых правок к законопроекту (более 4,5 тысяч), его рассмотрение может затянуться на несколько месяцев, а это не выгодно Зеленскому. Почему?

"Слуга народа" не может рассмотреть в Раде ни одного закона, кроме земли. То есть ни децентрализацию, ни законопроекты по Донбассу, ни по банкам.

Иностранные партнеры (прежде всего Международный валютный фонд) не воодушевлены от такого хода событий. Очередной кредит Украина должна получить уже в середине апреля, а будет ли принят закон о земле – сказать сложно.

Так при чем здесь Медведчук?

Дело в том, что ОПЗЖ подала к законопроекту 3,5 тысяч правок, и именно благодаря им проект во многом и "застыл" в парламенте. По информации OBOZREVATEL, в партии Медведчука уже предлагали коллегам от СН снять их при нескольких условиях.

Фракция ОПЗЖ в Верховной Раде

Одно из основных – включить Виктора Медведчука в переговорный процесс по Донбассу и дать возможность "налаживать мир" с временно оккупированными территориями. Но, как известно на данный момент, в этом ОПЗЖ отказали.

Судя по всему, мы имеем прямой политический и военный шантаж со стороны страны-агрессора. Примете нашего "троянского коня" в переговорную группу? Мы ослабим "хватку". Откажите – получите десятки убитых украинцев каждый месяц.

В этой ситуации свою политическую волю должен проявить Владимир Зеленский и прямо "поставить на место" как Виктора Медведчука, так и прокремлевские силы в Украине.

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