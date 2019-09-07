В Кремле заговорили о компромиссах с Зеленским: появилась реакция на обмен

Власти России дали первые комментарии касательно большого обмена пленными, который состоялся в субботу, 7 сентября.

Позицию Кремля озвучил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет "РИА Новости".

"Да, обмен состоялся. Мы приветствуем и рады, что российские граждане вернулись домой", – заявил он.

Дмитрий Песков aif.ru

Песков подтвердил, что в Россию, в частности, вернулся главный редактор "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский, других имен он называть не стал. "Там Вышинский есть. Списки последуют позже. Пока в целом оценка такая", – резюмировал пресс-секретарь Путина.

Обмен пленными: у Путина отреагировали

Отреагировали на важное для обеих стран событие и в Министерстве иностранных дел России, в очередной раз переведя все внимание на украинские власти. "В отличие от своих предшественников, новая администрация Владимира Зеленского продемонстрировала здравый подход и готовность к компромиссам", – заявили в ведомстве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась своей позицией в Facebook.

“Несмотря на то, что были и провокации, и объективные трудности, процесс все же состоялся. Очень важный шаг. Необходимо максимально поддерживать этот настрой на решение проблем, а не на их усугубление. Политическая воля и системная кропотливая работа дают свои плоды", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 сентября в Украину вернулись 35 узников Кремля. Возле самолета их встретил президент Украины Владимир Зеленский, который прокомментировал обмен, рассказав о разговоре с Путиным. Глава государства также дал обещание по Донбассу.

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