В Кремле ответили на заявление Зеленского о мире с Путиным

В России отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он готов подписать с главой РФ Владимиром Путиным мирное соглашение, которое вернет Украине оккупированные Россией Донбасс и Крым.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что "проблемы Крыма не существует", сообщил УНИАН.

"Главное урегулировать проблему Донбасса, проблемы Крыма не существует и не может существовать в рамках отношений России с какими-то странами. Но вы знаете, что Россия прикладывала и будет прикладывать в рамках возможностей усилия для того, чтобы помочь Украине решить проблему юго-востока", – сказал он.

На вопрос журналиста, предполагает ли это возврат контроля Украины за оккупированными районами Донецкой и Луганской областей, Песков ответил: "Читайте Минские договоренности".

Ранее OBOZREVATEL сообщил, что, по мнению постоянного представителя США при ОБСЕ Джеймса Гилмора, стабилизация ситуации на охваченном войной Донбассе прежде всего зависит от политической воли руководства России.