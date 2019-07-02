В Киеве кандидат в нардепы погорел на наглом подкупе избирателей

Известный журналист и телеведущий Андрей Булгаров сообщил о попытке подкупа избирателей на 216 избирательном округе в Киеве.

Об этом инциденте он написал на своей странице в Facebook. "Продолжаю наблюдать за избирательными, прости Господи, гонками на 216 округе. "Героем" избирательного дна сегодня стал кандидат Виталий Павлик, который изобрел новый способ приглашать людей на встречу с кандидатом. И в дебильности этот способ смело можно считать победителем", – пишет он.

Подкуп избирателей Укринформ

"Итак, возвращаюсь я вчера домой, вижу у меня в подъезде какие-то ребята почтовые ящики со стены сдирают. Спрашиваю: "Что вы делаете?". Говорят: "Меняем на новые". Говорю: "Это хорошо конечно, но за чей счет банкет?". Парень указывает на футболку, на ней написано "Виталий Павлик – кандидат в депутаты" или что-то такое, но имя увидел разборчиво", – отметил Булгаров.

Листовка кандидата Facebook Андрея Булгарова

Журналист отмечает, что "благотворительность" кандидата создала сразу несколько проблем.

"В заключение спрашиваю, а как почтальоны почту класть будут, или как мне ее потом забрать, ключик где? Говорят, а там какая-то девочка, которая за все отвечает, она знает. К сожалению, вчера не было времени разбираться. Сейчас возвращаюсь домой, на двери объявление, так мол и так, мы поменяли ящики, мы молодцы, хотите забрать ключи приходите туда-то, не хотите – звоните нам, но обязательно проголосуйте за нашего благодетеля Павлика. И вот тут меня разорвало окончательно. Поэтому имею несколько вопросов", – негодует он.

Булгаров отметил, что в этом усматриваются признаки подкупа, поэтому делом должна заняться полиция.

"Какое право кандидат в депутаты имеет касаться моей частной почты, а вдруг что-то потерялось?" – возмутился журналист.

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