В Киеве активисты ''СтопКора'' расскажут, как боролись с коррупцией в 2018 году

В субботу, 15 декабря, в Киеве пройдет конференция, на которой региональные активисты и правозащитники "Стоп Коррупции" расскажут про результаты своих проектов за 2018-й год.

Работы были направлены на повышение юридических знаний и профессионализации гражданской журналистики на местах. Об этом сообщается на информационном портале "СтопКор".

По результатам труда активисты из 20 регионов Украины представят свои истории успеха, в которых расскажут об эффективности борьбы с коррупцией в ихних городах. В мероприятии примут участие представители таких городов: Олевск, Марганец, Ривне, Геническ, Святогорск, Монастырище, Львов, Полтава, Изюм, Константиновка, Новоград-Волынский, Сумы, Врадиевка, Запорожье, Барышевка, Днипро, Одесса, Ирпень и другие.

"Стоп Коррупции" stopcor.org

Проекты реализовывались при поддержке посольства США в Украине, а также Антикоррупционной инициативы Европейского союза при содействии Министерства иностранных дел Королевства Дании, которые привлекли к партнерству междисциплинарные учебные институты Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Институт гражданского образования и Антикоррупционный исследовательский и образовательный центр). Преподаватели этих учреждений в течение года проводили лекции и составляли программы обучения для правозащитников.

В организации сообщают, что на мероприятии участники обсудят риски, которые региональные активисты видят на местах во время проведения выборов.

Дискуссию на эту тему инициировал координатор ОО "Стоп Коррупции" Роман Бочкала, который тоже будет участвовать в мероприятии.

По информации "СтопКора", цель инициативы — вернуть людям веру в честность выборов и обеспечить их открытость и прозрачность с помощью объединения с общественными организациями, волонтерами, гражданами с активной позицией и представителями СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в Украине наблюдается застой в сфере борьбы с коррупции, а ключевой проблемой является несовершенное законодательство.