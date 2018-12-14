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В Киеве активисты ''СтопКора'' расскажут, как боролись с коррупцией в 2018 году

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В субботу, 15 декабря, в Киеве пройдет конференция, на которой региональные активисты и правозащитники "Стоп Коррупции" расскажут про результаты своих проектов за 2018-й год.

Работы были направлены на повышение юридических знаний и профессионализации гражданской журналистики на местах. Об этом сообщается на информационном портале "СтопКор".

По результатам труда активисты из 20 регионов Украины представят свои истории успеха, в которых расскажут об эффективности борьбы с коррупцией в ихних городах. В мероприятии примут участие представители таких городов: Олевск, Марганец, Ривне, Геническ, Святогорск, Монастырище, Львов, Полтава, Изюм, Константиновка, Новоград-Волынский, Сумы, Врадиевка, Запорожье, Барышевка, Днипро, Одесса, Ирпень и другие.

"Стоп Коррупции"

stopcor.org

Проекты реализовывались при поддержке посольства США в Украине, а также Антикоррупционной инициативы Европейского союза при содействии Министерства иностранных дел Королевства Дании, которые привлекли к партнерству междисциплинарные учебные институты Национального университета "Киево-Могилянская академия" (Институт гражданского образования и Антикоррупционный исследовательский и образовательный центр). Преподаватели этих учреждений в течение года проводили лекции и составляли программы обучения для правозащитников.

В организации сообщают, что на мероприятии участники обсудят риски, которые региональные активисты видят на местах во время проведения выборов.

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Дискуссию на эту тему инициировал координатор ОО "Стоп Коррупции" Роман Бочкала, который тоже будет участвовать в мероприятии.

По информации "СтопКора", цель инициативы — вернуть людям веру в честность выборов и обеспечить их открытость и прозрачность с помощью объединения с общественными организациями, волонтерами, гражданами с активной позицией и представителями СМИ.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что в Украине наблюдается застой в сфере борьбы с коррупции, а ключевой проблемой является несовершенное законодательство.

Персона
Роман Бочкала
Место
УкраинаКиев
Тег
Стоп коррупции
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