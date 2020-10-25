В "ЕС" возмутились привлечением несовершеннолетних к проведению опроса Зеленского

К так называемому "опросу Зеленского" привлекают несовершеннолетних. Об этом в Facebook сообщила сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"Костополь, Ровенская область. Ребенку 14 лет! Принимает участие в псевдоопросе Зеленского. Я публично обращаюсь к омбудсмену Людмиле Денисовой, детскогму омбудсмену Николаю Кулебе немедленно дать этому правовую оценку", – пишет Геращенко.

"Понятно, что дети пошли работать за 1000 гривен не от хорошей жизни, не от "окончания эпохи бедности ". Но это еще отвратительнее, чем предвыборная гречка пенсионерам", – убеждена Ирина Геращенко.

"Наблюдатели и народные депутаты от "Европейской Солидарности "фиксируют массовые случаи привлечения к псевдоопросу несовершеннолетних. Подростки в возрасте 15-17 лет, которые отказываются предоставить какие-либо документы, подтверждающие их статус, и убегают от вопросов. Привлечение несовершеннолетних к политике и выборам – нарушение и цинизм, к которым даже Янукович не додумался ", – констатирует Геращенко.

Ирина Геращенко также обратилась к Елене Зеленской с призывом прекратить политическую эксплуатацию детей.

"К сожалению, ваш муж, который сегодня должен быть гарантом Конституции и защищать каждого украинского ребенка, на самом деле организовал вот эту авантюру, когда подростки, школьники вовлечены в псевдоопрос, что является грубым нарушением и закона и просто норм морали. Вы неоднократно декларировали, что в сфере Ваших забот – украинские дети, и я верю, что Вы искренне болеете за них. "Европейская Солидарность" обращается к Вам с призывом – силой Вашего авторитета прекратить этот позор, обратиться к Вашему мужу и подконтрольным ему слуг с просьбой немедленно отпустить всех детей и подростков, привлеченных к этой афере, домой, к родителям", – отметила сопредседатель фракции" Европейская Солидарность".

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко назвал "опрос Зеленского" самой избирательной фальсификацией за всю историю Украины.