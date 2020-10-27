В ЕС отреагировали на спор Украины и Венгрии из-за выборов

Позиция Европейского Союза относительно сотрудничества с Украиной не изменится из-за дипломатического спора между Киевом и Будапештом, который они должны решить самостоятельно.

Как сообщила "Европейская правда", об этом заявил представитель Еврокомиссии Петер Стано на брифинге в Брюсселе. Он напомнил, что ЕС недавно в очередной раз поддержал европейские устремления Украины.

"Этот вопрос двусторонних отношений между двумя странами, и единственное, что ЕС может сделать, это призвать все стороны решить вопрос на основе добрых соседских отношений", – сказал Стано.

Он отметил, что Украина является важным партнером Евросоюза.

"Мы заключили амбициозное соглашение об ассоциации и мы продолжаем сотрудничество, чтобы приблизить Украину к ЕС как можно ближе. В политике ЕС в отношении Украины нет никаких изменений", – заявил представитель Евросоюза.

Отвечая на вопрос о возможном блокировании Венгрией решений относительно Украины, требующих единогласной поддержки, он подчеркнул, что изменений позиции ЕС в отношении Украины нет.

"ЕС продолжает сотрудничество с Украиной, основываясь на определенном перечне критериев и ожиданий, и я не буду спекулировать, может ли это измениться", – сказал Стано.

Как сообщал OBOZREVATEL: