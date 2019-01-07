МоваЯзык
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

В ''ДНР'' заявили о задержании спонсора сепаратистов и его семьи: что известно

3.2тЧитать материал на украинском

В оккупированном боевиками Донецке задержан бизнесмен Дмитрий Автономов, который ранее спонсировал "русскую весну" на Донбассе.

Об этом сообщают Новости Донбасса. Известно, что мужчина был задержан без предъявления обвинений еще 28 декабря.

Новости
Условия ухудшились: появились тревожные новости с Донбасса

Также под арестом находятся родственники Автономова и 10 руководителей предприятий, где он является соучредителем. Отдельные пророссийские СМИ пишут, что соратники Автономова связывают его задержание с попытками "отжать" прибыльные предприятия, воспользовавшись сменой власти в "ДНР".

Дмитрий Автономов

Дмитрий Автономов

62.ua

Автономов известен поддержкой "русской весны" в Донецке: он снабжал продуктами питания и топливом боевиков, спонсировал установку памятников в их честь и другие общественные инициативы группировки "ДНР" при Александре Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" взбунтовались из-за беспредела оккупантов, которые заставили жителей заняться работой, которую должны выполнять городские службы.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
2
8
Смешно
2
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
И что? Грохнут этого и будет новый, ватный долбо@б.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги