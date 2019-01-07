В ''ДНР'' заявили о задержании спонсора сепаратистов и его семьи: что известно

В оккупированном боевиками Донецке задержан бизнесмен Дмитрий Автономов, который ранее спонсировал "русскую весну" на Донбассе.

Об этом сообщают Новости Донбасса. Известно, что мужчина был задержан без предъявления обвинений еще 28 декабря.

Также под арестом находятся родственники Автономова и 10 руководителей предприятий, где он является соучредителем. Отдельные пророссийские СМИ пишут, что соратники Автономова связывают его задержание с попытками "отжать" прибыльные предприятия, воспользовавшись сменой власти в "ДНР".

Дмитрий Автономов 62.ua

Автономов известен поддержкой "русской весны" в Донецке: он снабжал продуктами питания и топливом боевиков, спонсировал установку памятников в их честь и другие общественные инициативы группировки "ДНР" при Александре Захарченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в "ДНР" взбунтовались из-за беспредела оккупантов, которые заставили жителей заняться работой, которую должны выполнять городские службы.