В Берлине начались переговоры "нормандской четверки": все подробности

В Берлине 11 июня началась встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки".

"В Берлине стартовали Нормандские переговоры", - написал посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник в Twitter.

В переговорах участвуют главы внешнеполитических ведомств Украины Павел Климкин, Германии - Гайко Маас, Франции – Жан-Ив Ле Дриан и России - Сергей Лавров.

По данным пресс-службы МИД Украины, на встрече будет обсуждаться вопрос прекращения огня на востоке Украины.

"В повестке дня заседания - обсуждение состояния выполнения Минских договоренностей, в частности немедленное достижение прекращения огня и деэскалация. Важной темой в этой связи станет обсуждение размещения на Донбассе миротворцев ООН", - сказано в сообщении.

Также, в ходе переговоров будет поднят вопрос освобождения политзаключенных и заложников, незаконно удерживаемых в России и на оккупированных ею территориях.

"Мирный процесс в Украине требует нового толчка: министры иностранных дел из России, Украины, Франции и Германии сейчас встречаются в Берлине. Первая встреча министров иностранных дел в "нормандском формате" за более чем год", - сказано в Twitter МИД Германии.

Также, до встречи министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявлял, что Минский процесс надо ускорить, поскольку записи в соглашениях не выполняются. Об этом сообщает Укринформ. Кроме того, он вспомнил о недавнем визите на Донбасс, где люди спрашивали, когда наконец наступит мир.

"И я не мог дать им удовлетворительного ответа", - признал дипломат.

Как сообщает Deutsche Welle, для Мааса это первая встреча в таком формате. Он отметил за несколько минут до начала, что конфликт на Донбассе длится уже более четырех лет. Погибли свыше 10 тысяч человек, сотни тысяч людей изгнаны из родных городов.

"Приходится констатировать, что минские договоренности не соблюдаются, только в этом году были тысячи нарушений режима прекращения огня", – отметил он.

Касательно миротворческой миссии на Донбассе – это будет первое обсуждение в "нормандском формате".

"Представления на этот счет сильно расходятся. Вот об этом мы и хотим сегодня начать говорить", – сказал Маас.

Приезд политиков встретили матери украинских военных, считающихся пропавшими без вести или находящихся в плену у террористов. Они начали пикет здания, в котором проходят переговоры.

Женщины требуют от политиков прояснить ситуацию относительно судьбы сыновей. Акция стартовала на подъезде к вилле "Борзиг", куда съехались главы МИД.

Перед в‘їздом на віллу Борзіг учасників міністерського саміту Нормандської четвірки у Берліні, а також численних міжнародних журналістів зустрічає потужний пікет матерів і дружин 🇺🇦полонених на окупованому Донбасі #FreeUkrainianCaptives pic.twitter.com/jPcAMijSsK — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 червня 2018 р.

У Берліні стартували Нормандські переговори pic.twitter.com/8zl56X6ka0 — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 11 червня 2018 р.

Der Friedensprozess in der #Ukraine braucht einen neuen Schub: In Berlin treffen sich jetzt die Außenminister aus Russland, Ukraine, Frankreich und Deutschland. Das erste AM-Treffen im „Normandie-Format“ seit mehr als einem Jahr. #N4 pic.twitter.com/BRw5nLGoGl — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 11 червня 2018 р.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Украины Петр Порошенко поручил Климкину поднять вопрос политзаключенных в России и оккупированном Крыму.