"Уже слышали": покушение на Бабченко связали с делом Савченко

Спецоперацию по предотвращению покушения на российского журналиста Аркадия Баченко можно разделить на две части.

Такое мнение выразил в своем блоге на OBOZREVATELжурналист Матвей Ганапольский.

Он прокомментировал дискуссию в сети по поводу того, имел ли право Бабченко так поступать и столь плотно сотрудничать с СБУ.

"Если бы ко мне пришли и положили передо мной доказательства, что на меня готовят покушение, я бы поступил точно так же, как и Бабченко. Кроме того, раз он посмотрел документы и посчитал их доказательными, то критиковать его нет смысла – мы этих документов не видели", - пояснил он.

По словам Ганапольского, вокруг нашумевшей спецоперации появилось много версий, некоторые из них являются одновременно серьезными и наивно-смешными.

"Главный задержанный объявляет, что работал чуть ли не на СБУ. И что вся операция, в которой он принимал участие, была исключительно для того, чтобы выявить контакты, которые идут "наверх". Я напомню, что мы с вами уже это слышали от госпожи Савченко, которая заявила, что все ее разговоры об оружии и террористических актах были исключительно для того, чтобы проверить, хорошо ли работает СБУ", - написал он.

Он отметил, что в обеих операциях СБУ сработала хорошо.

"СБУ сработала: Савченко сидит в СИЗО, туда же отправился и главный подозреваемый в организации террористического акта против Бабченко. Остается надеяться, что СБУ и правоохранительные органы Украины будут доказательными, и когда будет суд – положат на стол судьи неопровержимые доказательства той версии, которой они сейчас придерживаются", - резюмировал журналист.

Как сообщал OBOZREVATEL, 31 мая Шевченковский районный суд Киева арестовал вероятного организатора покушения на Бабченко Бориса Германа на два месяца без права внесения залога.

Позже он назвал себя агентом СБУ.