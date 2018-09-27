МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
БлогиМир

Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России

1.2тЧитать материал на украинском

Генеральная ассамблея ООН является хорошей площадкой для усиления и расширения коалиции противодействия российской агрессии.

Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко по итогам проведенных главой государства встреч во время сессии ООН "Сделаем ООН полезной для всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и стабильных обществ".

"За три дня президент провел 25 встреч с главами иностранных делегаций", - подчеркнул он.

В частности, по словам Цеголко, Порошенко пообщался с главами Румынии, Словакии, Великобритании, Турции, Нидерландов, Польши, США, Финляндии, Бельгии, Хорватии, Словении, Сербии, Болгарии, Йемена, Черногории, Албании, Эквадора, Республики Корея, Дании, Португалии, а также генеральными секретарями ООН и НАТО и председателем Совета Европейского Союза.

Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Новости
''Не ожидал, но ладно'': в ООН высмеяли хвастливую речь Трампа. Видеофакт
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России
Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России

Как сообщал OBOZREVATEL, во время сессии Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
Персоны
Петр ПорошенкоСвятослав Цеголко
Объект
ООН
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
34
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ишь как выдвинулся вперед на фото с Трампом... Пусть видят, кто хозяин мира!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Наши блоги