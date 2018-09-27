Уже 25 встреч! Порошенко в ООН сделал важные шаги в борьбе с агрессией России

Генеральная ассамблея ООН является хорошей площадкой для усиления и расширения коалиции противодействия российской агрессии.

Об этом на странице в Facebook сообщил пресс-секретарь президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко по итогам проведенных главой государства встреч во время сессии ООН "Сделаем ООН полезной для всех людей: глобальное лидерство и общая ответственность в поддержании мирных, справедливых и стабильных обществ".

"За три дня президент провел 25 встреч с главами иностранных делегаций", - подчеркнул он.

В частности, по словам Цеголко, Порошенко пообщался с главами Румынии, Словакии, Великобритании, Турции, Нидерландов, Польши, США, Финляндии, Бельгии, Хорватии, Словении, Сербии, Болгарии, Йемена, Черногории, Албании, Эквадора, Республики Корея, Дании, Португалии, а также генеральными секретарями ООН и НАТО и председателем Совета Европейского Союза.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время сессии Порошенко передал Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу ноту о непродлении Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ.