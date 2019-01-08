''Умная фильтрация'': в Кабмине выступили за постоянное ограничение для россиян

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что необходимо ввести постоянное ограничение на въезд в Украину для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Чиновник отметил, что такая фильтрация россиян будет правильной, каковой была при введении военного положения, сообщает телеканал "1+1" (чтобы посмотреть видео выступления, проскрольте страницу до конца).

"Считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда. Я это всегда говорил... А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет", — сообщил министр.

Напомним, что в Украине частично после нападения России на украинские корабли ввели военное положение сроком на 30 дней. В связи с этим в стране мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины. За период действия военного положения в Украину не пропустили около 1650 граждан России.

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