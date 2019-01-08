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''Умная фильтрация'': в Кабмине выступили за постоянное ограничение для россиян

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Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что необходимо ввести постоянное ограничение на въезд в Украину для мужчин из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.

Чиновник отметил, что такая фильтрация россиян будет правильной, каковой была при введении военного положения, сообщает телеканал "1+1" (чтобы посмотреть видео выступления, проскрольте страницу до конца).

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"Считаю, что фильтрация, очень правильная, очень умная фильтрация должна быть всегда. Я это всегда говорил... А для чего мы это отслеживаем и ввели биометрические данные на россиян? А для чего мы это отслеживаем, для чего мы анализируем? У нас все говорят: военное положение, тогда фильтрация есть, нет военного положения — нет", — сообщил министр.

Напомним, что в Украине частично после нападения России на украинские корабли ввели военное положение сроком на 30 дней. В связи с этим в стране мужчинам из РФ в возрасте от 16 до 60 лет ограничен въезд на территорию Украины. За период действия военного положения в Украину не пропустили около 1650 граждан России.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что после завершения ВП президент Петр Порошенко сделал заявление.

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Павел Климкин
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Флегон Аорон
Флегон Аорон
чтоб в Украине ни одного прорусского не осталось - исполнено. 2 желание - чтобы вся граница в круговую высокой каменной стеной обнесена была, чтоб ни один москаляка в укропию не проник - исполнено. Путин рыбку спрашивает: -Стена высокая, глухая? -Конечно. -Прорусских ни одного? -Ни единого. -ЗАЛИВАЙ БЕТОН ДО КРАЁВ !!!
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Климкин тупит в этом случае, ещё и основательно. Кто украинец и кому Украина рада определить можно только по народной идее Украины, которую столица Киев самим своим существованием иллюстрирует с тех пор, как основана на месте перевоза через Днепр, где любые противоречия устранялись ради дела переправы. Кто противоречия плодит тому и не рады в Украине, ну а тот, кто их не плодит должен иметь возможность это доказать украинскому государству.
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