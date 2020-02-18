Украину хотят сделать частью "русского мира" – дипломат

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины Владимир Василенко назвал опасной для Украины ситуацию с попыткой переформатирования отношений Европы с Россией.

"Ситуация опасная. Мы видим постоянные попытки навязать Украине такую ментальность урегулирования конфликта на Донбассе, которая приведет к ее уничтожению как независимого суверенного государства и превратит в бесправную часть "русского мира", – сказал он OBOZREVATEL.

В этом контексте дипломат подчеркнул, что "Россия добивается всего-навсего уничтожения Украины".

Владимир Путин, коллаж

Он заявил о том, что руководство России во внешней политике руководствуется принципами, которые были актуальны "в позапрошлом веке" и "основывались на праве силы". "Сегодня действуют совсем другие принципы взаимодействия между суверенными государствами", – подчеркнул он.

По его словам, в этой ситуации "все будет зависеть от украинского руководства". "Если оно займет четкую, понятную, однозначную и бескомпромиссную позицию защиты национальных интересов, будет опираться на нормы современного международного права, то эта угроза будет нивелирована", – убежден Василенко.

"Необходимо делать это, как бы ни было тяжело. Да, для этого нужна политическая воля, государственное мужество и мудрость, а также опора на украинское общество. Если власть не понимает этого и не хочет привлечь на свою сторону европейское большинство, тогда ее политика обречена на поражение", – заявил он.

Как писал OBOZREVATEL, участники Мюнхенской конференции согласовали 12 шагов, которые помогут усилению безопасности на территории государства, а также в евроатлантическом регионе. Однако вскоре из-за текста разразился международный скандал. МИД Украины заявил, что он не отображает официальной позиции нашей страны.

Выступая на Мюнхенской конференции, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе следует выстраивать с Россией "отношения, основанные на доверии". Он предложил разработать новую стратегию отношений с РФ.

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